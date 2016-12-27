Деды Морозы под Новый год просто нарасхват — корпоративы, утренники, домашние и офисные выезды. Народ сказочного героя очень любит, поэтому с праздника его отпускать не хотят, угощают горячительными напитками. Аргумент Деда Мороза «я за рулем» гостеприимные хозяева слышат не всегда.



Фото: Reuters

AUTO.TUT.BY проверил, как будут реагировать люди, если увидят, что за руль автомобиля пытается сесть Дед Мороз с признаками алкогольного опьянения.

Роль подвыпившего Деда Мороза взял на себя Павел, а сопровождала его и. о. Снегурочки — Диана из столичного праздничного агентства . Оговоримся, наши актеры во время проведения эксперимента были абсолютно трезвы.

— Я уже три года работаю Дедом Морозом, выездов за это время было очень много. И практически на всех мероприятиях с участием взрослых нам со Снегурочкой преподносят бокалы с шампанским, да и напитками покрепче, — рассказал Павел. — От таких предложений мы отказываемся категорически. Во-первых, я езжу на заказы за рулем автомобиля. Как правило, когда люди слышат, что я водитель, то предложение отпадает само собой. Да и если бы я ездил, например, на автобусе, то все равно бы не пил. Ну что за Дед Мороз с рюмкой водки? В день бывает несколько визитов, и если я буду пить, то в каком же состоянии буду вечером? Мои знакомые Деды Морозы говорят, что тоже не употребляют на работе. А как на самом деле — я не знаю.

Как на самом деле, знает TUT.BY, который в начале декабря проверил на детекторе лжи пять Дедов Морозов . Один из вопросов, который им задавали: были ли случаи, когда вы работали в состоянии алкогольного опьянения? Один из пяти опрашиваемых честно признался — «да», еще один ответил — «нет», однако полиграф проинформировал, что дед лукавит. Трое отрицали такой факт, и детектор лжи подтвердил это.

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Для проведения эксперимента AUTO.TUT.BY вместе со сказочными героями выехали в будний день на одну из парковок возле крупного торгового центра в Минске, и оставили Mercedes Деда Мороза в центре стоянки. Несмотря на то что был разгар рабочего дня, парковка полностью была заставлена транспортом, да и людей возле гипермаркета хватало.

Несколько раз в течение часа наши актеры работали по одному сценарию: Дед Мороз со Снегурочкой выходили из дверей магазина и направлялись к своему Mercedes. При этом дедушка заметно пошатывался, а по пути «отхлебывал» из литровой пивной бутылки.

— Отдай бутылку, пожалуйста, — уговаривала его Снегурочка и все время пыталась вырвать ее из рук деда Мороза.

Дойдя до серебристого Mercedes, «поддатый» Дед Мороз усаживался на водительское сиденье и делал вид, что пытается завести машину, чтобы уехать. На протест Снегурочки он не обращал внимания.

За все время НИ ОДИН человек не подошел к паре, чтобы поинтересоваться, что происходит и нужна ли помощь. Люди останавливались и смотрели на происходящее, шли мимо и оглядывались, кто-то снимал действие на камеру мобильного телефона. Водители, паркующие свои авто на стоянке, также издалека поглядывали на «выпившего» дедушку и спешили в магазин.

— Во, напился дед, — без эмоций сказал, глядя в сторону Mercedes, мужчина, собирающий тележки торгового центра.

— Аха-ха-ха, придурок, — громко захохотала молодая пара — девушка и парень, и бегом побежали к подъезжающему к остановке автобусу.

Несколько раз Снегурочка, отчаявшись удержать от опрометчивого поступка Деда Мороза, «в слезах» убегала в магазин, но и эти трюки над прохожими не возымели никакого действия — сторонние наблюдатели так и оставались сторонними наблюдателями.

Видя пассивную реакцию прохожих, Снегурочка сама начала обращаться к людям с просьбой помочь забрать автомобильный ключ у выпившего деда. На просьбу отозвался мужчина, которому удалось забрать ключ у Деда Мороза и передать его девушке. Выполнив миссию, помощник удалился, предоставив возможность Снегурочке самостоятельно разбираться со своим коллегой дальше.

Корреспонденты, издалека наблюдавшее за происходящим, совсем уж потеряли надежду увидеть человека, который по собственной воле помог бы остановить пьяного автомобилиста от опрометчивого поступка. Но тут к машине подошел милиционер, дежуривший в магазине.

— Вы не понимаете, что далеко все равно не уедете? — обратился он к Деду Морозу. — Я записал номер вашей машины и передам ее дежурному. Знаете, что вам за это грозит? Вам что, 10 рублей на такси жалко? — пытался пристыдить и увещевать милиционер безответственного деда.

AUTO.TUT.BY пришлось выйти из укрытия, представиться, объяснить ситуацию и признаться правоохранителю, что наш Дед Мороз абсолютно трезв.

И тут выяснилось самое интересное и самое замечательное!

По словам милиционера, оказалось, что не все люди занимали пассивную позицию наблюдателя и остались безучастными к происходящему. Некоторые очевидцы, зайдя в магазин, подходили к милиционеру и сообщали, что на стоянке пьяный Дед Мороз хочет уехать на машине.

— Сразу несколько людей сообщили мне об этом. Но прежде чем подойти, я наблюдал за вами издалека. Конечно, разные нарушители бывают, но с Дедом Морозом — нарушителем встретился впервые, — рассказал милиционер.

Как стало известно AUTO.TUT.BY, за час проведения эксперимента в службу «102» и дежурную часть ГАИ столицы 12 раз позвонили граждане и сообщили о пьяном Деде Морозе за рулем. Также люди обращались к сотрудникам патрульно-постовой службы, которые работали в данном квадрате.

Кстати, аналогичный эксперимент TUT.BY проводил в апреле 2015 года , только привязки к какому-либо празднику не было. Тогда за время съемок, проходящих в воскресенье у крупного торгового центра, с предупреждением о потенциальной поездке пьяного водителя поступило всего два звонка.

В пресс-службе УГАИ МВД Беларуси рассказали, что в последние годы люди стали более сознательными и активнее реагируют, если видят, что за руль садится, возможно, пьяный водитель.

— Вызовов от рядовых граждан в службу «102» поступает на порядок больше, чем даже в прошлом году. Бывает, что люди проходят мимо нарушителя и внешне выглядят безучастными к происходящему, но они отойдут в сторону и позвонят в милицию. Сейчас граждане уже не считают, как раньше, что они своим звонком «сдают» кого-то. Наоборот, они понимают, что их сигналы помогают предотвратить беду, которая может произойти, не получи милиция этого вызова, — рассказала старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Беларуси Анна Банадык. — В том числе благодаря такой сознательности количество ДТП с участием пьяных водителей снижается. Надеемся, что таких ответственных граждан в наступающем году будет еще больше, даже последний в 2016 году день — 31 декабря, мы объявили единым днем безопасности дорожного движения, он пройдет под девизом «Останови беду — позвони 102!»

По данным УГАИ МВД Беларуси за январь-ноябрь 2016 года по вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, в республике произошло 320 ДТП (на 33,2% меньше, чем за аналогичный период 2015 года). В них погибли 63 человека (-47,1%), ранено — 374 человека (-34,7%).