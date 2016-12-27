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Российские чиновники рассказали New York Times о системе допинга
Российские чиновники впервые признали, что в стране существовала система приема допинга, пишет газета New York Times. Журналисты газеты провели серию интервью в Москве, в том числе с исполняющей обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анной Анцелиович.
«Это был институциональный сговор», —
«С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок», — признал в беседе с журналистами New York Times глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталий Смирнов.
Он был назначен президентом Владимиром Путиным для наблюдения за реформой антидопинговой системы в России.
Смирнов также заявил, что необходимо понять, почему молодые спортсмены соглашаются принять допинг.
Канадский юрист
Во второй части доклада Макларена, обнародованной 9 декабря, утверждается, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 года.
Ранее российские чиновники отрицали наличие в России системы приема допинга.
Олимпиада в Сочи и ФСБ
В мае бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал New York Times интервью, в котором рассказал о системе использования допинга, которая применялась на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Родченков рассказал, что лично разработал смеси запрещенных препаратов и помогал осуществлять подмену допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в сочинской Олимпиаде. Именно он первым заявил об участии российских спецслужб в подмене допинг-проб, что позже вошло в доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.
Согласно выводам юриста, в России уже много лет существует система подмены допинг-проб, в которой участвуют ФСБ и чиновники из министерства спорта.
Выводы Макларена привели к тому, что часть российских спортсменов не смогла выступить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.
Российский президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в конце декабря этого года заявил, что в России нет поддержки допинга на государственном уровне, а Родченков, по его словам, «таскал сюда всякую гадость».
В России против Григория Родченкова было возбуждено уголовное дело.
«ВАДА повезло, что у них оказался Родченков», — заявил New York Times юрист Олимпийского комитета России Виктор Березов. Он предположил, что подобные нарушения могут «происходить в Китае или Лондоне», так как «система сломана».
Смирнов в беседе с газетой также подчеркнул, что и в других странах принимают допинг. При этом он сослался на информацию, полученную в результате взлома аккаунтов ВАДА.
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Российские чиновники впервые признали, что в стране существовала система приема допинга.
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