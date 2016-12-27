С жалобой на состояние практически новой многоэтажки в редакцию Край. бай обратились молодечненцы. Жители арендного дома попросили сохранить анонимность и не называть их имена.





Приводим письмо читателей полностью:

«Здравствуйте. Беспокоят вас жильцы арендного дома по улице Лесная, 6. Мы находимся под юрисдикцией ЖРУ-2. У нас с ЖРУ-2 как-то не получается диалог, все наотмашь рукой. Освещение дворовое отсутствует, как и в подъездах, тамбурах. Детская площадка в плачевном состоянии (3 дома, 9 подъездов), постоянно вода стоит, что без бот и не поиграть. Но это все мелочь. Вот что происходит с фасадом дома».

Край.бай побывал в том самом доме с трещиной и поговорил с недовольными жильцами.

«С таким строительством тут сейчас все рухнет»

Напомним, первый в Молодечно арендный дом сдали в эксплуатацию летом 2014 года.

Однако спустя два года у его жильцов накопилось множество нареканий касательно детской площадки, дворового освещения. Но больше всего их беспокоит трещина на фасаде дома высотой в пять этажей. Молодечненцы волнуются, что из-за раскола в стене в квартирах может появиться сырость и, как следствие, плесень.



Та самая трещина в доме





— Щель эту мы заметили больше месяца назад, — рассказывает молодая мама, живущая в доме на Лесной, 6. — А еще трещину, которая пошла вниз к подвалу. Сейчас тут все рухнет с такими стройками.



Трещина пошла и вниз к подвалу

— Возможно, дом дает усадку, — отмечает еще одна девушка, также жительница арендного дома. — Но мы ведь платим за техобслуживание. Сказали дворнику, он отмахнулся. Звонили заместителю начальника ЖРЭУ, там никто не снимает трубку, а то и вовсе автоответчик срабатывает. Так и не дозвонились. Диспетчер сказала, что это не ее компетенция.

«Пять лет мы не имеем права делать ремонт. При этом рассыхаются окна и текут смесители»

Хотя вопрос трещины в доме стоит для жителей наиболее остро, это не все, что вызывает их недовольство. По словам молодечненцев, в одном из подъездов не работает домофон, в другом периодически не горит свет, во дворе не зажигается половина фонарей.

— Обращаться в коммунальные службы бессмысленно, — утверждает молодая мама. — На все наши просьбы — наладить освещение, замазать дыру в подъезде, где стоят детские коляски — они отвечают: «Хорошо, устраним». Но фонари как не горели, так и не горят, а из подвала через дыру просачивается ужасная вонь.

— Поймите, квартира нам не принадлежит. Мы квартиросъемщики, а ЖРЭУ — главный владелец. Если бы мы снимали квартиру и сказали хозяину о поломках и проблемах, он ведь должен был бы их устранить? Вот у нас все смесители текут, а сантехник сказал: «Купите новый, я вам его заменю, старый заберу себе. Когда будете съезжать, я его поставлю обратно». Унитаз протекает, так его тоже сказали менять за свой счет. Знаю, что много у кого проблемы с окнами — рассыхаются, текут. И при этом в течение пяти лет мы не имеем права что-либо здесь устранять, вообще ничего делать не можем по закону.



Так выглядит подоконник на балконе одной из квартир. Но исправлять дефекты самостоятельно жильцы не имеют права

Недовольны наши читатели и тем, как устроена детская площадка вблизи дома. По мнению девушек, одной площадки на три дома, где живут в том числе и многодетные семьи, недостаточно. А ведь кроме местных поиграть сюда приходят и другие детишки с Лесных.



Детская площадка

— Изначально здесь была лишь одна песочница. Естественно, ее не хватало, и мы позвонили в ЖРЭУ. В итоге сделали вторую. Но вы посмотрите на ее размеры! В нее если один ребенок влезет, будет хорошо. Доходило до того, что в песочницу стояла очередь! Это разве нормально? Я уже не говорю, что на всей детской площадке скапливается вода и стоит по щиколотку. Так что играть здесь ни летом после дождей, ни весной невозможно.



Вторая песочница, в которой помещается один человек

Несмотря на множество претензий, сейчас у жильцов арендного дома лишь одна просьба к ЖРЭУ — исправить трещину на фасаде.

— Пусть хоть фасад посмотрят и что-то сделают с этой трещиной.

Заместитель начальника ЖРЭУ-2: «Это не трещина, а технологический стык. Дом дает усадку»

Нам удалось связаться с заместителем начальника ЖРЭУ-2 Владимиром Сидоровым. Существующей проблеме он удивился. По словам мужчины, ни одна заявка в домоуправлении не остается без внимания.

— В первый раз от вас об этом слышу. Никто из жильцов к нам не обращался. Это новый дом, и трещин там не может быть. Скорее всего, это технологический стык между коробками. Дом дает усадку. Но завтра я сам туда съезжу и обследую дом. Возможно, возьму с собой кого-то из «Коммунальника», — заверил собеседник.

Владимир Сидоров отметил, что у всех жильцов арендного дома есть его номер. Кроме того, с проблемами и заявками они могут обращаться к диспетчеру по телефону 77−17−16.





— Если начисления жильцам производятся, значит, дом на обслуживании. А этот дом точно обслуживается. Что касается маленькой детской площадки, не мы ее делали. Так было предусмотрено проектом. По проблеме с окнами с момента сдачи дома ни один жилец к нам не обращался. Да, изначально там были мелкие недоделки, но их все устранили. Что до текущих смесителей, то когда наши мастера туда приходят, видят трещины, разломы в их корпусе. Люди ставят новые кухни, меняют мойки и шланги со смесителями. Отсюда все проблемы. Я понимаю, что хочется установить свое, новое. Но как ни прискорбно, установленные изначально мойка и смесители должны быть на месте. В случае замены гарантийные обязательства снимаются. Так почему мы должны за счет государства осуществлять ремонт?