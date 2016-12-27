Традиционный оливье не едят, но заказывают, «чтоб был на столе», полюбили стейки, но отказались от свинины. FINANCE.TUT.BY поговорил с экспертами ресторанного бизнеса и узнал, что белорусы сейчас заказывают на Новый год, если отмечают праздник не дома.

«Хорошо идут стейки — белорусы стали разбираться в прожарках»

— Белорусы достаточно консервативны, за последние 5−6 лет новогодний набор продуктов особо не поменялся, если только уменьшился из-за каких-то экономических моментов. Как правило, берут те блюда, которые уже пробовали раньше, — считает глава гильдии поваров и шеф-поваров Александр Чикилевский.

В новогоднюю ночь по-прежнему заказывают оливье.

— Куда же без этого салата! Еще берут «Цезарь» либо какой-то другой салат с курицей или ростбифом, — перечисляет глава гильдии поваров и шеф-поваров. — На основное блюдо обычно просят сделать стейк из говядины, котлету свиную на косточке, куриную грудку или рыбное филе. Сейчас хорошо берут стейки, белорусы стали разбираться в прожарках. Все подается с гарниром и соусом.

В этом году часто заказывают сеты, в которые входят закуска, основное блюдо, напиток и десерт, уточняет специалист.

— В новогоднее меню также входят легкие закуски — бутерброды, брускетты с мясом, птицей или овощами. Могут быть закуски вроде тартара с рыбой или рубленым мясом. Сейчас еще из птицы появляются. Мясное и овощное ассорти, как правило, есть на столе.

А вот мраморную говядину заказывать стали реже. «Она недешевая, и если предыдущие годы ее заказывали, то сейчас далеко не каждый может себе позволить. Вместо мраморной говядины заказывают белорусскую, она дешевле», — уточняет шеф-повар.

Из спиртного на новогодний стол берут в основном шампанское и крепкие напитки — водку и виски.

По словам Александра Чикилевского, в этом году свободных мест во многих заведениях почти нет.

— В прошлом и позапрошлом годах свободное место можно было найти даже 31 декабря. Но сейчас люди, похоже, привыкли к тому, что происходит в экономике, поэтому походы в кафе и рестораны планируют заранее, — говорит Александр Чикилевский. — В валюте средний чек в заведениях практически не изменился по сравнению с предыдущими годами. В среднем от 50 до 100 долларов. Но кто-то берет и по 150 долларов за одну персону.

«Кто захочет заказывать 8 креветок за 35 рублей?!»

— Клиенты любят, чтобы на новогодних столах был оливье, но его, как правило, никто не ест. Он стоит, скорее, как символ Нового года, — рассказывает шеф-повар ресторана «Талака» Максим Русакович. — А в целом заведения сейчас стараются предлагать здоровую еду.

По его словам, многие клиенты сейчас хотят видеть на новогоднем столе блюда из дичи.

— Посетителям надоели привычные карпаччо, салаты типа «Цезарь». Все это настолько избито, что уже не заказывают. Правда, девушки часто сейчас заказывают салат «Греческий», но уже в грузинском стиле — с кинзой, мятой или базиликом.

Шеф-повар вспоминает, что 5−6 лет назад белорусы заказывали на новогодние праздники совершенно другие блюда — бастурму, строганину, тартары из говядины и лосося, ростбиф, бефстроганов.

Из спиртного сейчас чаще интересуются белорусскими напитками — самогоном, настойками собственного производства, уточняет Максим Русакович. Девушки чаще всего берут шампанское.

— Заказывают также померанцевку и хреновуху. Сейчас многие заведения стараются, чтобы были свои напитки, — говорит шеф-повар. — Водка и пиво уже не так актуальны в ресторанах, особенно в заведениях белорусской кухни. И в целом сейчас многие заведения стараются расширить страничку в меню с национальной кухней, чтобы хоть на чем-то заработать. Кто захочет заказывать 8 креветок за 35 рублей?

По наблюдениям Максима Русаковича, посетителей по сравнению с прошлым годом больше не стало.

«Свинину есть перестали, хорошо идет рыба и запеченная утка»

Фото: school.oede.by

— В этом году хорошо идут морепродукты, рыба, запеченная утка. Предпочтение отдают здоровой еде, — рассказывает шеф-повар кафе Kitch’n brasserie Андрей Резников.

А вот свинину, считает эсперт, белорусы на Новый год есть перестали.

- У нас в меню осталась только грудинка копчено-вареная. Никто даже не спрашивает свинину, - приводит пример Андрей Резников.

Посетители любят авторские спиртные напитки, которые делают сами заведения, — коктейли и настойки.

«Гулять хотим, но денег нет»

Однако некоторые рестораторы говорят, что посетителей на Новый год все же стало меньше.

— Предпочтения белорусов на новогодние праздники очень изменились, и люди поменялись. Хотят фиников и устриц за три копейки. Хотят чего-то особенного, но чтобы цена была не очень высокой, — поделилась своим мнением директор кафе «Фрески» Надежда Фандо. — Когда заказывают, то говорят, что «гулять хотим, но денег нет».

По ее словам, чаще всего «клиенты заказывают то, чего нет на новогоднем столе дома».

— Заказывают стейки, салаты, утку, рыбу. Но мраморное мясо мы не заказываем, потому что оно очень дорогое, наши люди, к сожалению, не готовы к такому, — отмечает Надежда Фандо. — Из спиртного чаще всего берут белорусские водку и коньяк, потому что они в кафе идут по минимальной наценке. Если заказывают импортное, то более крепкие алкогольные напитки — виски, коньяк.