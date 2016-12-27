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Видеофакт: новогоднее танцевальное шоу тракторов возле МТЗ
28.12.2016 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Тракторный завод пригласил минчан на заводское празднование рождественских и новогодних праздников. На музыкальной сцене выступили звезды эстрады и представители самодеятельности.
Главным событием вечернего шоу стали танцы тракторов. Три пары небольших моделей Belarus под команды регулировщика выполняли синхронные наезды, отъезды и виражи.
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МТЗ поздравил сотрудников и всех минчан с Новым годом необычным шоу тракторов. Смотрите на видео, как танцевали многотонные машины.
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