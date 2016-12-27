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Осиповичский вагоностроительный завод работает лишь три дня в неделю

28.12.2016 12:43 — Разное | Ежедневник  
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Осиповичский вагоностроительный завод работает лишь три дня в неделю

Возбуждено дело о банкротстве завода. Его пассивы в десять раз превышают активы.

Заявление в суд подано самим должником на основании решения учредителей — российской компании «Гранд Экспресс» и Белорусской железной дороги (БелЖД), сказал TUT.BY управляющий заводом-банкротом Николай Шевкунов.

Активы ОВЗ по состоянию на 1 декабря 2016 года представлены в сумме 27,915 млн рублей, пассивы — 228,046 млн рублей, рассказал управляющий.

По словам Шевкунова, требования кредиторов будут приниматься управляющим в течение января-февраля 2017 года, тогда и будет сформирован реестр требований и установлена очередность их удовлетворения.

В настоящий момент завод работает три дня в неделю — вторник, среда, четверг, завершает исполнение ранее заключенных договоров. БелЖД уже заводом не управляет.

Вопросы привлечения к субсидиарной ответственности будут решаться в конце процедуры банкротства, сейчас только начало, пояснил Шевкунов.

в «Гранд Экспрессе» недовольны поведением властей Беларуси, которые вывели ликвидное имущество завода путем взыскания с ОВЗ средств в покрытие расходов, понесенных по гарантии правительства по кредиту Евразийского банка развития. «Ранее принадлежавшие активы должника проданы судебным исполнителем на публичных торгах в форме аукциона по цене согласно независимой оценке, покупателем является Могилевское отделение БелЖД», — заявил Шевкунов. «Тысячи наименований различного имущества, от объектов недвижимости до уникальных станков, были оценены в кратчайшие сроки. В спешно организованных торгах не смогли принять участие несколько крупных вагоностроительных компаний, готовых по рыночной стоимости приобрести современный вагоностроительный комплекс и вернуть его к полноценной деятельности», — говорила гендиректор «Гранд Экспресса» Ольга Доник.

По ее словам, кредиторами ОВЗ, помимо «Гранд Экспресса», «являются международные компании и финансовые учреждения, и они уже заявили о своем намерении взыскать в международных судах свои убытки с Республики Беларусь и связанных с ней государственных компаний, допустивших подобное перераспределение активов».

 
 
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Возбуждено дело о банкротстве завода. Его пассивы в десять раз превышают активы.

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