Три человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла 27 декабря, около 17.40, в Столбцовском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





— 41-летняя водитель Ford Mondeo ехала по трассе Першай — Ивенец — Несвиж в направлении Столбцов и на 93-м километре дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Megane Scenic, — сказали в ГАИ.





























В результате ДТП три пассажира Renault (1971, 1975 и 1982 г. р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.