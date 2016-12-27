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В лобовом столкновении Ford и Renault в Столбцовском районе пострадали три человека

28.12.2016 13:00 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили травмы в лобовой аварии, которая произошла 27 декабря, около 17.40, в Столбцовском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.


— 41-летняя водитель Ford Mondeo ехала по трассе Першай — Ивенец — Несвиж в направлении Столбцов и на 93-м километре дороги не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Megane Scenic, — сказали в ГАИ.














В результате ДТП три пассажира Renault (1971, 1975 и 1982 г. р.) получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

 
 
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