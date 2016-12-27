﻿ Лукашенко наградил аграриев и промышленников орденами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Лукашенко наградил аграриев и промышленников орденами

28.12.2016 13:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко наградил аграриев и промышленников орденами

фото: БЕЛТА

Президент вручил госнаграды «достойным людям Беларуси, достигшим значительных успехов в прошедшем пятилетии».

Орденов и почетных званий удостоены 25 человек за достижения  в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, осуществление международной благотворительной и гуманитарной деятельности, значительный личный вклад в развитие сферы образования, охраны здоровья, искусства и культуры.

Звание "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" получил директор Оршанского станкостроительного завода "Красный борец" Александр Шульгин. ордена Почета получил директор предприятия "Нить" Белорусского общества глухих Сергей Кузнецов.

Среди аграриев президент наградил директора ОАО "Нарочанские зори" Геннадия Кучко и тракториста-машиниста ОАО "Прудинки" Владимира Лапковского орденом Почета.

"Наверное, за истекший год это самое массовое, представительное награждение. Еще раз хочу поздравить вас с этими великими достижениями. Но главное, может быть, даже не эта ваша сегодняшняя награда. Главное, чтобы это был первый или очередной шаг к получению новых наград», - сказал Александр Лукашенко. 

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент вручил госнаграды «достойным людям Беларуси, достигшим значительных успехов в прошедшем пятилетии».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В лобовом столкновении Ford и Renault в Столбцовском районе пострадали три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика