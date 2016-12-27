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Президент вручил госнаграды «достойным людям Беларуси, достигшим значительных успехов в прошедшем пятилетии».

Орденов и почетных званий удостоены 25 человек за достижения в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, осуществление международной благотворительной и гуманитарной деятельности, значительный личный вклад в развитие сферы образования, охраны здоровья, искусства и культуры.

Звание "Заслуженный работник промышленности Республики Беларусь" получил директор Оршанского станкостроительного завода "Красный борец" Александр Шульгин. ордена Почета получил директор предприятия "Нить" Белорусского общества глухих Сергей Кузнецов.

Среди аграриев президент наградил директора ОАО "Нарочанские зори" Геннадия Кучко и тракториста-машиниста ОАО "Прудинки" Владимира Лапковского орденом Почета.

"Наверное, за истекший год это самое массовое, представительное награждение. Еще раз хочу поздравить вас с этими великими достижениями. Но главное, может быть, даже не эта ваша сегодняшняя награда. Главное, чтобы это был первый или очередной шаг к получению новых наград», - сказал Александр Лукашенко.