Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, навестивший редакцию « Чемпионат.com », рассказал о том, как в 2014 году полузащитник команды Тимофей Калачев отверг крайне интересное в финансовом плане предложение махачкалинского «Анжи».



Тимофей Калачев (№ 23) объявил о завершении карьеры в сборной Беларуси. Фото: twitter.com/EuroQualifiers

— Весной 2014 года Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит — беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года — все, царь Беларуси.

Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом „Ростова“ по количеству матчей».

Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало, — сказал Шикунов.

По итогам 2016 года 35-летний полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев назван лучшим футболистом Беларуси . Он уже второй раз стал победителем опроса по определению лучшего футболиста страны, проведенного газетой «Прессбол» и Белорусской федерацией футбола. Тимофей Калачев также признавался лучшим в 2013 году.

Весной нынешнего года Тимофей Калачев вместе с «Ростовом» завоевал серебро чемпионата России, а осенью дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. Весной он вместе с командой сыграет в плей-офф Лиги Европы.



Тимофей Калачев. Фото: ФК «Ростов»

Сразу после признания его футболистом 2016 года Тимофей Калачев заявил, что принял решение завершить выступления в национальной команде .

Калачев дебютировал за сборную 18 февраля 2004 года на международном турнире на Кипре. Последняя официальная встреча Калачева за «белакрылых» — 10 октября 2016 года (дома против Люксембурга — 1:1).

Сейчас Калачев является лучшим ассистентом национальной команды за всю историю — 16 результативных передач. Следом расположились Максим Ромащенко (уже завершил карьеру) и Александр Глеб — по 13 пасов. Также в активе Калачева 10 голов за сборную.