|
Бывший вице-президент "Ростова": Калачев мог стать царем Беларуси, но отверг чумовые деньги
Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, навестивший редакцию «
— Весной 2014 года Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит — беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года — все, царь Беларуси.
Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом „Ростова“ по количеству матчей».
Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало, — сказал Шикунов.
По итогам 2016 года 35-летний полузащитник «Ростова»
Весной нынешнего года Тимофей Калачев вместе с «Ростовом» завоевал серебро чемпионата России, а осенью дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. Весной он вместе с командой сыграет в плей-офф Лиги Европы.
Сразу после признания его футболистом 2016 года Тимофей Калачев заявил, что
Калачев дебютировал за сборную 18 февраля 2004 года на международном турнире на Кипре. Последняя официальная встреча Калачева за «белакрылых» — 10 октября 2016 года (дома против Люксембурга — 1:1).
Сейчас Калачев является лучшим ассистентом национальной команды за всю историю — 16 результативных передач. Следом расположились Максим Ромащенко (уже завершил карьеру) и Александр Глеб — по 13 пасов. Также в активе Калачева 10 голов за сборную.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов рассказал о том, как в 2014 году полузащитник команды Тимофей Калачев отверг крайне интересное в финансовом плане...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии