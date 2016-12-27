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Жителя Мозыря, убившего своих детей, приговорили к смертной казни

28.12.2016 13:53 — Разное | БДГ  
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Гомельский областной суд 28 декабря приговорил к высшей мере наказания 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачека.

Обвиняемый признан виновным в убийстве своих детей (9-летней Киры и 17-летнего Влада), которое случилось 31 января нынешнего года.

Как сообщалось ранее, совершив преступление, мужчина приехал на съемную квартиру супруги, где она проживала со старшим сыном, и обо всем рассказал ей. Он сам сообщил об убийстве в милицию и выпрыгнул с балкона 4 этажа, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Мужчину госпитализировали. В его крови был обнаружен этиловый спирт в концентрации 2,36 промилле.

По данным психолого-психиатрической экспертизы, совершая преступление, обвиняемый мог в полной мере сознавать значение своих действий. Он убил детей из чувства мести к своей супруге, которая хотела расторгнуть с ним повторный брак и жить раздельно.

Фото: nn.by

 
 
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Гомельский областной суд 28 декабря приговорил к высшей мере наказания 39-летнего жителя Мозыря Кирилла Козачека.

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