



Мужчина совершил убийство детей из чувства мести жене. Смертный приговор в его отношении - уже пятый из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в 2016 году.

39-летний житель Мозыря признан виновным в убийстве собственных детей и приговорен к исключительной высшей мере наказания. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, пишет БелаПАН .

Убийство девятилетней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении.

После убийства Кирилл Казачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив.

Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле.

Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.

По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.

Потерпевшая по данному делу — мать убитых детей Анастасия — до вынесения приговора в разговоре с журналистами высказалась за пожизненное заключение бывшему супругу. По ее словам, в ходе судебных слушаний он не раскаивался, не просил прощения и не признавал своей вины.

В последнем слове обвиняемый обратился к жене со словами: «Ты самая лучшая женщина в мире, береги себя».

Расстрельный приговор он выслушал спокойно, без внешних эмоций, держась двумя руками за прутья клетки.

Адвокат сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать приговор.



Это уже пятый смертный приговор из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в 2016 году. Четыре человека казнены. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Лишь один из приговоренных был помилован главой государства.