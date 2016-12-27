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Еще один смертный приговор: к расстрелу приговорен отец, убивший своих детей
28.12.2016 13:37 — Разное | Ежедневник
Мужчина совершил убийство детей из чувства мести жене. Смертный приговор в его отношении - уже пятый из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в 2016 году.
39-летний житель Мозыря признан виновным в убийстве собственных детей и приговорен к исключительной высшей мере наказания. Судебные слушания проходили в закрытом режиме, пишет
Убийство девятилетней Киры и 17-летнего Влада произошло 31 января 2016 года. По подозрению в убийстве был задержан их отец, который сам сообщил в милицию о преступлении.
После убийства Кирилл Казачек приехал на съемную квартиру супруги, где она жила со старшим сыном и сожителем, и рассказал ей о содеянном. Позвонил в милицию и сбросился с балкона четвертого этажа, но остался жив.
Долгое время обвиняемый провел в больнице — у него были повреждения позвоночника и ног. Концентрация спирта в крови у мужчины в тот вечер составила 2,36 промилле.
Согласно данным экспертизы, обвиняемый в момент преступления мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими.
По данным следствия, житель Мозыря совершил преступление из чувства мести своей супруге, вызванного ее намерением расторгнуть с ним повторный брак (ранее они уже разводились, а затем повторно заключили брак) и жить раздельно. В октябре 2015 года женщина подала документы на развод, на момент совершения преступления супруги находились в бракоразводном процессе.
Потерпевшая по данному делу — мать убитых детей Анастасия — до вынесения приговора в разговоре с журналистами высказалась за пожизненное заключение бывшему супругу. По ее словам, в ходе судебных слушаний он не раскаивался, не просил прощения и не признавал своей вины.
В последнем слове обвиняемый обратился к жене со словами: «Ты самая лучшая женщина в мире, береги себя».
Расстрельный приговор он выслушал спокойно, без внешних эмоций, держась двумя руками за прутья клетки.
Адвокат сообщил, что его подзащитный намерен обжаловать приговор.
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Мужчина совершил убийство детей из чувства мести жене. Смертный приговор в его отношении - уже пятый из тех, что были вынесены, а также вступили в силу в Беларуси в...
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