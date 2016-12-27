Убийство произошло 31 января текущего года: 39-летний предприниматель сам позвонил в дежурную часть Мозырского РОВД и признался в убийстве своих детей, после чего попытался покончить с собой, выпрыгнув с балкона четвертого этажа.

Подробности вынесения приговора из зала суда в эфире радио Sputnik рассказала корреспондент Sputnik Тамара Беляева.

"Предприниматель из Мозыря признан виновным в совершении с особой жестокостью убийства двоих человек. Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован в суде высшей инстанции", — уточнила корреспондент Sputnik.

По информации следствия, основным мотивом убийства детей стала ревность к жене, которая выбрала другого мужчину.

"Мать убитых детей просила суд изменить меру наказания на пожизненное заключение, чтобы детоубийца всю жизнь помнил о совершенном им преступлении, но суд вынес другой вердикт. В ходе следствия мужчина дважды пытался покончить жизнь самоубийством", — уточнила Тамара Беляева.

Как ранее сообщал Sputnik, в ходе следствия эксперты установили, что преступник нанес своему сыну множественные удары молотком, а дочь задушил. В момент убийства несовершеннолетних детей обвиняемый был пьян.