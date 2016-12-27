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Смертный приговор детоубийце: подробности из зала суда
28.12.2016 13:28 — Разное | Sputnik Беларусь
Убийство произошло 31 января текущего года: 39-летний предприниматель сам позвонил в дежурную часть Мозырского РОВД и признался в убийстве своих детей, после чего попытался покончить с собой, выпрыгнув с балкона четвертого этажа.
Подробности вынесения приговора из зала суда в эфире радио Sputnik рассказала корреспондент Sputnik Тамара Беляева.
"Предприниматель из Мозыря признан виновным в совершении с особой жестокостью убийства двоих человек. Приговор пока не вступил в законную силу, он может быть обжалован в суде высшей инстанции", — уточнила корреспондент Sputnik.
По информации следствия, основным мотивом убийства детей стала ревность к жене, которая выбрала другого мужчину.
"Мать убитых детей просила суд изменить меру наказания на пожизненное заключение, чтобы детоубийца всю жизнь помнил о совершенном им преступлении, но суд вынес другой вердикт. В ходе следствия мужчина дважды пытался покончить жизнь самоубийством", — уточнила Тамара Беляева.
Как ранее сообщал Sputnik, в ходе следствия эксперты установили, что преступник нанес своему сыну множественные удары молотком, а дочь задушил. В момент убийства несовершеннолетних детей обвиняемый был пьян.
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Гомельский областной суд приговорил жителя Мозыря, с особой жестокостью убившего двух своих детей, к высшей мере наказания — смертной казни.
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