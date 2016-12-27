В возведении и отделке разнообразных строений камни используются уже не одно столетие. На Руси, к примеру, первые появления «белокаменных палат» датируются Х столетием. В европейских странах эта дата сдвигается еще дальше, уходя на тысячу и больше лет в зависимости от местности.

И хотя со временем в строительстве появились новые технологии, изделия из камня все равно считались прерогативой высшего сановного сословия во всех странах мира. Сам материал за его красоту, долговечность относился к благородным. Свой статус природный камень не потерял и сейчас. Он используется во внешней отделке, во внутренних интерьерах, ценится за удивительную гармонию эстетики и надежности.

Достоинства каменных изделий

Несмотря на то, что строительство чисто каменных зданий давно кануло в Лету, уступив место кирпичу и бетону, декоративно-отделочная функция за ним сохранилась. Это касается мрамора, гранита, оникса, обладающих рядом функциональных возможностей, недоступных другим материалам.

Имея разнообразную естественную фактуру, многочисленные цвета и оттенки, изделия из камня легко подбираются под любой внутренний интерьер, фон при внешней отделке.

легко подбираются под любой внутренний интерьер, фон при внешней отделке. Уход за каменной продукцией довольно прост, не требует затрат, может выполняться самостоятельно.

Имея практически неограниченный срок службы, изделия из камня могут веками не терять привлекательного внешнего вида.

Появление искусственного камня

Относительно недавно на профильном рынке появился искусственный камень — кварцевый агломерат, в состав которого входит кварцевая крошка с декоративными включениями, красителями. Вяжущим элементом являются всевозможные полиэфирные смолы. Продукция из искусственного материала по своим физическим качествам, красоте может соперничать с натуральными изделиями.

При неприхотливости, простоте в уходе, аналогичной продукции из натурального камня, кварцевая основа искусственного материала настолько прочна, что испортить такое изделие крайне сложно, даже если делать это умышленно. Отсутствие в материале пор, которые имеются в мраморе, делает искусственный продукт невосприимчивым к воздействию загрязнения, агрессивных сред.

В технологическом плане он даже более практичен относительно природного материала. Благодаря его способности выдерживать нагрузки на изгиб искусственный камень пригоден для работы над проектами со сложными формами.

Заказ изделий из камня

Какие изделия из камня (натурального или искусственного) выбирать — дело заказчика. Однако, каким бы ни был исходный материал, квалификация исполнителя является важным условием получения качественного продукта. Использование услуг случайных «умельцев» попросту неприемлемо. Специализированная компания может поставить требуемый материал и сделать из него заказанное изделие.

Помимо производства поделочных изделий, мастера специализированных компаний способны производить установку готовой продукции. Учитывая, что большинство из них имеют значительный вес, для безопасной инсталляции требуется применение особенных технологий, неподвластных случайным специалистам.

Помимо внутренней отделки помещений и наружных фасадных работ, специализированные компании производят штучную продукцию: столешницы, подоконники, декоративные вещи. Широкий выбор подобной продукции, среди которой есть и элитные изделия, можно заказать или приобрести в Минске. В каталоге TAM.BY вы найдете контакты компаний, у которых вы сможете купить изделия из камня.