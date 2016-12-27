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Как обеднели белорусы за последние четыре года
Беларусь, по данным Международной организации труда, входит в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты.
Международная организация труда констатировала в своем докладе
В Беларуси в 2013 году темп прироста реальной зарплаты к 2012 году составлял 16,4%, в 2014 — сократился до 1,3%, а в 2015 году - упал до «минус» 2,3%. Худшую динамику по этому показателю имеют только шесть стран — Украина, Россия, Бразилия, Ямайка, Казахстан и Сербия. Правда, нужно отметить, что не по всем странам, которые включены в исследование МОТ, приведены показатели за 2015 год.
Топ-10 стран с самым значительным темпом снижения реальной заработной платы в 2015 г.
По данным доклада МОТ GlobalWageReport 2016/2017
Лидировали в 2015 году по темпу прироста реальной заработной платы Лесото и Доминиканская Республика. В десятку входит лидирующая мировая экономика Китай, недалеко (на 11-м месте) располагается Индия. Среди лидеров по темпам прироста оказались Латвия, Литва и Эстония.
Топ-10 стран с самым значильным темпом прироста реальной заработной платы в 2015 г.
По данным доклада МОТ GlobalWageReport 2016/2017
В целом, как указывается в докладе МОТ, темп прироста зарплат в мире падает с 2012 года и в 2015 году достиг четырехлетнего минимума. За 2012−2015 годы показатель снизился с 2,5% до 1,7%. Собственно сам прирост обеспечивался относительно высокими темпами роста оплаты труда в развивающихся странах. Без Китая, в котором темп прироста был, например, в 2013 году 8,8%, в 2014 — 6,2%, в 2015 — 6,9%, глобальный показатель прироста реальных зарплат в 2015 году составляет 0,9%.
Тем не менее в странах с развивающейся экономикой темп роста реальной зарплаты в течение 2012−2015 годов снизился с 6,6% до 2,5%, в странах «большой двадцатки», наоборот, увеличился — с 0,2% до 1,7%. В G20 прирост зарплаты достиг максимального показателя за последние десять лет.
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Беларусь вошла в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты, по данным Международной организации труда.
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