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Как обеднели белорусы за последние четыре года

28.12.2016 14:11 — Разное | Tut.by  
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Беларусь, по данным Международной организации труда, входит в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты.


Фото: zautra.by

Международная организация труда констатировала в своем докладе Global Wage Report 2016/2017 самый низкий за последние четыре года показатель по темпу прироста зарплат в мире. Беларусь оказалась в числе стран, которые задают тон этому негативному тренду.

В Беларуси в 2013 году темп прироста реальной зарплаты к 2012 году составлял 16,4%, в 2014 — сократился до 1,3%, а в 2015 году - упал до «минус» 2,3%. Худшую динамику по этому показателю имеют только шесть стран — Украина, Россия, Бразилия, Ямайка, Казахстан и Сербия. Правда, нужно отметить, что не по всем странам, которые включены в исследование МОТ, приведены показатели за 2015 год.

Топ-10 стран с самым значительным темпом снижения реальной заработной платы в 2015 г.

Страна

Темп падения реальной заработной платы в 2015 г., в%

1

Украина

-20,2

2

Россия

-9,5

3

Бразилия

-3,7

4

Ямайка

-3,3

5

Казахстан

-2,4

6

Сербия

-2,4

7

Беларусь

-2,3

8

Гватемала

-2,2

9

Западный берег и сектор Газа

-1,5

10

Катар

-0,9

По данным доклада МОТ GlobalWageReport 2016/2017

Лидировали в 2015 году по темпу прироста реальной заработной платы Лесото и Доминиканская Республика. В десятку входит лидирующая мировая экономика Китай, недалеко (на 11-м месте) располагается Индия. Среди лидеров по темпам прироста оказались Латвия, Литва и Эстония.

Топ-10 стран с самым значильным темпом прироста реальной заработной платы в 2015 г.

Страна

Темп прироста реальной заработной платы в 2015 г., в %

1

Лесото

20,4

2

Доминиканская Республика

11,1

3

Болгария

9,9

4

Пакистан

8,9

5

Таджикистан

7,7

6

Китай

6,9

7

Латвия

6,7

8

Эстония

5,9

9

Литва

5,8

10

Турция

5,6

По данным доклада МОТ GlobalWageReport 2016/2017

В целом, как указывается в докладе МОТ, темп прироста зарплат в мире падает с 2012 года и в 2015 году достиг четырехлетнего минимума. За 2012−2015 годы показатель снизился с 2,5% до 1,7%. Собственно сам прирост обеспечивался относительно высокими темпами роста оплаты труда в развивающихся странах. Без Китая, в котором темп прироста был, например, в 2013 году 8,8%, в 2014 — 6,2%, в 2015 — 6,9%, глобальный показатель прироста реальных зарплат в 2015 году составляет 0,9%.

Тем не менее в странах с развивающейся экономикой темп роста реальной зарплаты в течение 2012−2015 годов снизился с 6,6% до 2,5%, в странах «большой двадцатки», наоборот, увеличился — с 0,2% до 1,7%. В G20 прирост зарплаты достиг максимального показателя за последние десять лет.

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Беларусь вошла в десятку стран с самым значительным темпом снижения реальной зарплаты, по данным Международной организации труда.

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