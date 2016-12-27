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Комплексный подход к выбору автошколы

28.12.2016 14:01 — Разное | Tut.by  
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К выбору автошколы следует подходить ответственно. Перед тем, как пойти учиться вождению, рассматривают особенности отдельно взятого курса.

Стоимость обучения

Цена - один из самых обсуждаемых вопросов. Когда обучение вождению было «в диковинку», автошколы повышали стоимость своих услуг. Сегодня наблюдается противоположная тенденция. По причине возросшей конкуренции, учебные заведения снижают стоимость обучения, предлагая специальные тарифы и скидки, например, для студентов или на обучение в дневное время.

Цена может напрямую зависеть от рейтинга автошколы. Однако неверный подход — выбирать школу на основе только рейтинга. Он зачастую строится на основе частоты сдачи студентами экзамена с первого раза. Качество обучения от данного показателя зависит слабо. Нужно принимать во внимание человеческий фактор. Для ученика само вождение — огромный стресс. Сдача экзамена может привести к непредвиденным последствиям. Теоретическую проверку почти все проходят сразу удачно — практическую редкий студент осилит с первого раза. В рейтинговой автошколе занятия окажутся ничуть не эффективнее тех, какие предлагает менее популярная. Перед обучением обязательно прочтите отзывы бывших «студентов» школы.

Структура обучения

При вопросе, как выбрать автошколу, правильным решением будет оттолкнуться от своих знаний, опыта вождения. Если он есть, возможно, брать полный курс обучения ни к чему. Достаточно будет оплатить полностью теоретическую часть, часы вождения покупать отдельно, по факту.

При отсутствии опыта руководствуются тем, сколько часов практических занятий предлагают компании. Нужно помнить, не обучаемых людей нет. Если предусмотренных курсом занятий окажется недостаточно, учебные заведения предоставят дополнительные часы. Правда, за них придется заплатить отдельно, сверх того, сколько изначально стоит обучение.

Состояние автомобилей автошколы

Автодром — часть экзаменационной программы — оборудуется согласно регламенту, без соблюдения которого автошкола останется без аккредитации и проводить занятия запретят. К маркам автомобиля жестких требований нет. Сегодня почти все учебные заведения предлагают обучаться на иностранных автомобилях, хотя держат в своем парке несколько моделей отечественного автопрома для «любителей». 

Помимо места расположения самого класса, где будут проходить теоритические занятия, учтите, есть ли у школы своя "площадка" и место ее расположения. Может случиться, что площадка будет находиться на другом конце города или добираться до нее вам будет неудобно. 

Как выбрать автошколу: подводим итоги

В конце статьи еще раз оговорим, что нужно учесть, прежде чем пойти учиться вождению:

  • стоимость обучения. Не спешите с выбором: сравните условия, которые предлагают автошколы, ознакомьтесь с отзывами;
  • особенности курса: сравните время прохождения занятий, их количество;
  • состояние автомобилей и местонахождение автодрома.

Как выбрать автошколу? Просто. Необходимо выбрать учебное заведение, полностью отвечающее всем вашим требованиям, чтобы обчуние было в радость. Ознакомиться с автошколами в вашем городе вы можете в каталоге TAM.BY.

 
 
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К выбору автошколы следует подходить ответственно. Перед тем, как пойти учиться вождению, рассматривают особенности отдельно взятого курса.

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