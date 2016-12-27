От качественного обустройства кровли зависит не только комфорт и микроклимат дома, но и надежность строения. На строительном рынке кровельные материалы представлены в большом разнообразии. Каждый из них имеет как достоинства, так и недостатки, поэтому выбрать оптимальный достаточно трудно. Рассмотрим популярные материалы.

Виды кровли

Металлочерепица

Одним из ключевых достоинств металлочерепицы является доступная цена. Металлочерепичные кровельные материалы отличаются разнообразной палитрой (более 180 оттенков), надежностью, эстетичностью и практичностью. Поверхность может быть матовой, глянцевой. Металлочерепица выдерживает температурные перепады от -50 до +120°, устойчива к атмосферным осадкам, пожаробезопасна и, благодаря малому весу, проста в монтаже. Из минусов выделяют низкую шумоизоляцию, особенно в ветреную или дождливую погоду.

Гибкая черепица

В состав мягкой кровли входит стеклохолст, битум и цветной гранулят (каменная посыпка), выполняющий защитную и декоративную функции. Главный плюс — универсальность. Она подходит для всех типов кровель, в том числе и многоуровневых сложных форм. По долговечности, стойкости к УФ-лучам и пожаробезопасности она уступает металлочерепице. А вот плюсами является устойчивость к гниению, хорошая звукоизоляция, эластичность и пластичность при монтаже. Но требует при укладке обязательной сплошной обрешетки.

Керамическая черепица

Производится она из глины путем формования, сушки и обжига при температуре 1000 градусов. К минусам относят большой вес и высокую стоимость. Для укладки материала необходим хороший фундамент и усиленная стропильная система. Из плюсов стоит выделить внушительную долговечность (более 150 лет), экологическую безопасность, презентабельный внешний вид, стойкость ко внешним воздействиям, хорошие звукоизоляционные качества, пожаробезопасность. Стандартный оттенок керамической кровли — красно-коричневый. Наличие разнообразных форм позволяет воплотить любые идеи при проведении кровельных работ.

Цементно-песчаная черепица

По свойствам материал схож с керамической черепицей, но отличается более низкой стоимостью. Производится из песка, обожжённого известняка, воды и пигментов окиси железа. Материал не проходит через обжиг, поэтому уступает керамической черепице в прочности. Преимуществами цементно-песчаной кровли являются морозостойкость, разнообразная палитра, низкая электропроводность и отсутствие необходимости в громоотводе, устойчивость к гниению и коррозии, вентилируемость. Срок службы долгий: от 100 лет.

Шифер

Этот популярный в прошлом материал отличается невысокой стоимостью, простотой в укладке и подходит к крышам с любым углом уклона. Лист имеет склонность к растрескиванию, чувствителен к механическим и биологическим воздействиям, невысокую эстетичность. Главным недостатком является экологическая небезопасность. При ограниченном бюджете можно купить шифер на основе безопасного хризотиласбеста. Но зачастую сегодня покупатели отдают предпочтение другим материалам.

Деревянная кровля

Для деревянных крыш используют ель, кедр, бук, дуб или лиственницу. Благодаря природному происхождению материалов и практически ручному производству, это дорогой тип кровельных материалов . Гонтовая кровля может быть колотой, пиленой или мозаичной. Способы монтажа — еловая шишка или крепление в паз. Деревянные крыши отлично проявляют себя в холодном и влажном климате. При большом количестве осадков элементы разбухают и плотно смыкают поверхность. Хорошая звуко- и теплоизоляция, отсутствие парусности, длительный срок эксплуатации – такие положительные качества присущи деревянной кровле.

Фальцевая кровля

Состоит из отдельных металлических пластин, соединенных специальным швом. Производят такую кровлю из стали, меди, алюминия. Среди плюсов отметим герметичность, возможность обустройства сложных конструкций и долгий срок службы. А вот сложный монтаж отсутствие шумоизоляции могут отпугнуть покупателя.

Сравнив качества каждого вида кровли, вы сможете определиться с выбором и подобрать тот вариант кровельных материалов, который вас не разочарует. В каталоге TAM.BY вы найдете компанию, которая представит широкий выбор кровельных материалов и сориентирует в выборе.