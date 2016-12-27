В Беларуси государство всегда уделяло немалое внимание киноиндустрии, наш кинематограф никогда не был обижен вниманием главы государства, сказал директор киностудии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев во время телемоста, посвященного Международному дню кино, который прошел в ММПЦ Sputnik.

Это событие и стало поводом поговорить о стоянии киноиндустрии в постсоветских странах — в Кыгрызстане, Молдове, Казахстане. А оно, как выяснилось, очень разное.

Так, в Кыргызстане сумели выйти из пике, в котором оказалось кинопроизводство в 90-х — сейчас там снимают от 50 до 100 картин в год. По словам народного артиста Киргизии и СССР Болота Шамшиева, с господдержкой было создано за все 25 лет независимости лишь один-два фильма. На остальные кинематографисты находят средства сами. "Конечно, это очень разные фильмы, но мы надеемся, что со временем количество перейдет в качество", — добавил Шамшиев.

Директор кинокомпании "Enterprise" из Астаны Анастасия Вахтель отметила, что в Казахстане за последний год в два раза выросло производство кинофильмов — сейчас их снимают 10-12 в год. "Индустрия кино у нас развивается", — добавила она.

А вот режиссер и сценарист из Молдовы Николай Гибу признался, что состояние кино в стране не внушает пока оптимизма — фильмы практически не снимают, а молодые талантливые кинематографисты работают на другие страны. "Государство абсолютно не финансирует наш кинематограф и даже те немногие фильмы, что у нас снимают — они "умирают" прямо во время премьерного показа, поскольку прокатная индустрия у нас отсутствует как таковая, во всяком случае, для национального кино", — констатировал режиссер.