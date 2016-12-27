«Выспишься — помолодеешь», — так говорят в народе. В спальне для полноценного отдыха важна каждая деталь. Шторы для спальни защищают от яркого солнечного света, любопытных глаз. Занавески различной цветовой гаммы придают звучание комнате и влияют на настроение хозяев. За ночь человек должен хорошо отдохнуть. Царство Морфея не терпит мелочей, при выборе декора на окне тем более.

Выбор тона, формы и ткани гардин — актуальный вопрос для хозяев. Наши рекомендации помогут подобрать шторы на окна в спальню.

Контраст и цвет

Ночные занавески выбирайте тёмных цветов. Цель — защитить помещение от солнечных лучей. Шторы должны быть хотя бы на тон темнее покрытия на стенах.

При жёлтых обоях подойдут коричневые и тёмно-зелёные плотные ткани.

В розовую комнату подберите бордовые гардины.

Для голубых стен – тёмно-синий цвет.

Для единого оформления спальной комнаты приобретите покрывала такого же цвета. Яркого акцента в интерьере избегайте. Приветствуются пастельные тона, которые успокаивают нервную систему человека, способствуют умиротворению и расслаблению после рабочего дня.

Тюль для уюта спальни

Одни шторы обычно на окна не вешают. Дополнением становится тюль. В продаже встречаются комплекты одной расцветки. При отсутствии таковых подберите органзу, вуаль или сетку самостоятельно.

Стиль спальной комнаты

Шторы для спальни должны гармонировать с обстановкой. Их обычно покупают, когда уже мебель установлена. Остаётся подобрать карниз и занавески. Конструкции из латуни украсят спальню в восточном варианте, из дерева с наконечниками подойдут для классического стиля. Подберите пластиковые карнизы необычного дизайна. Для романтиков и любителей ретро закажите гардины с подхватами.

Рисунок имеет значение

В едином стиле должны быть шторы для спальни и окружающая обстановка. Если растительные мотивы на стенах, значит, декор на окнах тоже должен быть с цветами.

Другое дело — размер рисунка на материале занавесок, который помогает расширять пространство. Для маленькой комнаты подберите узор из крупных фигур. Однотонные шторы украсят помещение любой площади. При просторной спальне уместен мелкий рисунок.

Люди стремятся окружить себя натуральными вещами. В обстановке дома тенденция проявляется тем, что даже при выборе шторы для спальни в приоритете ткани изо льна, хлопка, бархата. Добавление небольшого количества синтетики лишь улучшает свойства материала и увеличивает срок эксплуатации.

Где купить шторы для спальни?

В интернете много предложений занавесок. Выбирая яркие шторы на окно, учтите, при получении посылки человека может постигнуть горькое разочарование. Цвет приобретения будет иной, чем на картинке, расцветка — другой, а ткань низкого качества. Почитайте отзывы о фирме в интернете, о самом изделии и тогда решайтесь на покупку.

В магазине или салоне штор ассортимент изделий широкий. Продавец предложит в соответствии с требованиями потребителя варианты тканей. Как правило, в торговой точке из отреза сошьют шторы нужного размера. Достаточно прийти уже со снятыми мерками ширины окна и высоты от карниза до пола.

Чтобы комната вызывала радость, а в спальне членам семьи было комфортно, скрупулёзно подойдите к выбору. Полагайтесь на свой вкус. И если вид гардин в конце концов надоест, всегда можно обновить «одёжку» окна спальной комнаты или приобрести занавески для лета и для зимы.

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