Аукционов по продаже недвижимости в этом году было достаточно много. Чаще всего с молотка продавали квартиры, заброшенные детские лагеря, корпуса санаториев, недострои. Но были и интересные аукционы, на которые выставляли или очень дешевые объекты — по цене базовой величины, или очень дорогие и с обременением — частные сектора, где надо сносить дома и расселять людей. REALTY.TUT.BY собрал топ самых интересных из состоявшихся аукционов.

Частный сектор Грушевка

Землю в частном секторе Грушевка продавали с аукционов по частям. Очередной большой кусок усадебной застройки ушел с молотка летом. Участок площадью 6,6742 гектара достался единственному покупателю по начальной цене, увеличенной на 5% — за 3 078 618 рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Но чтобы построить многоквартирные здания, застройщику придется снести жилые и нежилые дома в частном секторе, а владельцам предоставить компенсацию.

Недостроенная здравница в Гродненской области

Недостроенный реабилитационно-восстановительный центр на 124 места, который находится в деревне Лавриновичи Гродненской области, выставляли на торги летом. За лот в сосновом лесу у водохранилища, в который вошли главный корпус, клуб-столовая, кафе, спальные корпуса, баня с сауной, просили всего 945 рублей.

На объект претендовало четыре покупателя. И в результате торгов цена здравницы выросла больше, чем в 40 раз — с молотка ее забрали за 41,7 тысячи рублей.





Покупателю целевое назначение объекта менять запрещается, а это значит, что на месте бывшей «незавершенки» появится новый санаторий или оздоровительный комплекс.

Земля у Национального аэропорта

Участок размером 2,2 гектара на электронные торги выставляли дважды. Первый раз покупателей на землю не нашлось, второй раз за лот сражались два участника, и в итоге начальная цена выросла в 30 раз — до 487 638 рублей .





По условиям аукциона потенциальному покупателю предложили построить на территории аэропорта или свой объект, или бизнес-центр с гостиницей и многоуровневым паркингом — сейчас своей гостиницы при аэропорте нет.

Много аукционов в этом году было посвящено продаже недвижимости с историей, на восстановление которых у бюджета нет денег. Поэтому власти областей и районов пытались продавать их с аукционов. Но даже если в условиях аукциона не всегда было целевое назначение «только под музей», покупать и восстанавливать старинные усадьбы, желающие находились не всегда.

Белая дача

Старинную усадьбу Белая дача на улице Казинца продали с аукциона с третьего раза. Здание, относящееся к историко-культурным ценностям, ушло с молотка за 333 тысячи рублей.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как выяснилось позже, приобрел «Белую дачу» вместе со своим другом, имя которого не называлось, уроженец Дагестана, член правления «Галереи Концепт» Магомед Магомедов .

Как рассказывали в «Минскгоримущество» открыть там планируют картинную галерею.

Костел, в котором крестили отца Янки Купалы

В Узде пытались продать Крестовоздвиженский костел, в котором крестили отца Янки Купалы. Костел был построен в 1798 году российским генералом Казимиром Завишей. Как и многие религиозные строения, в советское время этот архитектурный памятник неоготического стиля был перепрофилирован в районный Дом культуры.



Фото: belarus360.by

Но последние годы здание стояло заброшенным. На электронные торги его выставляли трижды — последний раз начальную цену снизили на 80% с 26 до 5,2 тысячи рублей. Правда, даже без обременения — целевое назначение здания менять можно — и с большой скидкой желающих купить Дом культуры не нашлось .

Старинная усадьба

А вот на старинную усадьбу рода Рудницких в Миорском районе претендовало несколько покупателей. Возможно, дело было в цене — продавали ее за базовую величину 21 рубль. Во время торгов было сделано 636 ставок, в результате чего начальная цена выросла почти в 65 раз — до 1 355 рублей.



Фото: meridian28.com

Строительство усадьбы началось еще в 1810 году. Усадьба принадлежала дворянскому роду Рудницких, которым в конце 18-го века перешла во владение вся деревня Дедино. Дом переходил по наследству из поколения в поколение. А после Великой Отечественной войны в усадьбе размещался «офис» колхоза «Ленинский путь». Со временем усадьба обветшала и местные власти решили ее продать.

Как покупатель будет ее использовать неизвестно, но по условиям аукциона никаких ограничений по целевому использованию нет.