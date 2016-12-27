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Ушли с молотка. Самые интересные аукционы этого года
Аукционов по продаже недвижимости в этом году было достаточно много. Чаще всего с молотка продавали квартиры, заброшенные детские лагеря, корпуса санаториев, недострои. Но были и интересные аукционы, на которые выставляли или очень дешевые объекты — по цене базовой величины, или очень дорогие и с обременением — частные сектора, где надо сносить дома и расселять людей. REALTY.TUT.BY собрал топ самых интересных из состоявшихся аукционов.
Частный сектор Грушевка
Землю в частном секторе
Но чтобы построить многоквартирные здания, застройщику придется снести жилые и нежилые дома в частном секторе, а владельцам предоставить компенсацию.
Недостроенная здравница в Гродненской области
Недостроенный
На объект претендовало четыре покупателя. И в результате торгов цена здравницы выросла больше, чем в 40 раз — с молотка ее забрали за 41,7 тысячи рублей.
Покупателю целевое назначение объекта менять запрещается, а это значит, что на месте бывшей «незавершенки» появится новый санаторий или оздоровительный комплекс.
Земля у Национального аэропорта
Участок размером 2,2 гектара на электронные торги выставляли дважды. Первый раз покупателей на землю не нашлось, второй раз за лот сражались два участника, и в итоге начальная цена выросла в 30 раз —
По условиям аукциона потенциальному покупателю предложили построить на территории аэропорта или свой объект, или бизнес-центр с гостиницей и многоуровневым паркингом — сейчас своей гостиницы при аэропорте нет.
Много аукционов в этом году было посвящено продаже недвижимости с историей, на восстановление которых у бюджета нет денег. Поэтому власти областей и районов пытались продавать их с аукционов. Но даже если в условиях аукциона не всегда было целевое назначение «только под музей», покупать и восстанавливать старинные усадьбы, желающие находились не всегда.
Белая дача
Старинную усадьбу
Как выяснилось позже, приобрел «Белую дачу» вместе со своим другом, имя которого не называлось, уроженец Дагестана, член правления «Галереи Концепт»
Как рассказывали в «Минскгоримущество» открыть там планируют картинную галерею.
Костел, в котором крестили отца Янки Купалы
В Узде пытались продать Крестовоздвиженский костел, в котором крестили отца Янки Купалы. Костел был построен в 1798 году российским генералом Казимиром Завишей. Как и многие религиозные строения, в советское время этот архитектурный памятник неоготического стиля был перепрофилирован в районный Дом культуры.
Но последние годы здание стояло заброшенным. На электронные торги его выставляли трижды — последний раз начальную цену снизили на 80% с 26 до 5,2 тысячи рублей. Правда, даже без обременения — целевое назначение здания менять можно — и с большой скидкой желающих купить Дом культуры
Старинная усадьба
А вот на старинную усадьбу рода Рудницких в Миорском районе
Строительство усадьбы началось еще в 1810 году. Усадьба принадлежала дворянскому роду Рудницких, которым в конце 18-го века перешла во владение вся деревня Дедино. Дом переходил по наследству из поколения в поколение. А после Великой Отечественной войны в усадьбе размещался «офис» колхоза «Ленинский путь». Со временем усадьба обветшала и местные власти решили ее продать.
Как покупатель будет ее использовать неизвестно, но по условиям аукциона никаких ограничений по целевому использованию нет.
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Кроме заброшенных детских лагерей и недостроев продавали старинные усадьбы, здравницы и частные сектора.
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