Коробка переключения передач автомобиля в тандеме с двигателем — один из самых важных элементов. От коробки передач зависит: поедет машина или нет. Будучи составной частью трансмиссии, КПП обеспечивает сцепление шестерен механизма, за счет чего происходит переключение скоростей.

Срок эксплуатации коробки длительный. При условии, что техническое обслуживание выполняется вовремя и профессионально. В обратном случае, агрегат выйдет из строя - понадобится вмешательство специалистов, от мастерства которых, зависит качество ремонта КПП.

Причины неполадки

Ремонт КПП — редкое явление. Если речь идет о механической коробке, то вероятность поломки еще меньше. Особенно, на иностранных автомобилях. Однако вечного ничего нет, когда речь идет о технике. Причины неполадки обычно следующие:

Некорректная эксплуатация. Чаще это применимо к механической коробке. В процессе езды водитель неправильно выбирает передачу относительно скорости езды: пониженная передача при высокой скорости, или наоборот. Неправильный выбор масла тоже распространенная ошибка. Она приводит к тому, что составные части механизма деформируются от трения и перегрева. Простой вариант не допустить подобного развития событий — применять масло, рекомендованное заводом–изготовителем конкретного автомобиля. Не смотрите на цену: ремонт коробки передач обойдется дороже.

Нарушение срока технического обслуживания.

Диагностика, проведенная не на должном уровне. Перед техническим обслуживанием проводится комплексная проверка работоспособности коробки. Если при проведении этой процедуры имелись упущения, то неисправность не выявили на ранней стадии, что приведет к поломке.

Некачественный ремонт коробки передач.

Использование при ремонте некондиционных деталей.

Чтобы не пришлось делать ремонт, соблюдают правила эксплуатации, не затягивают со сроками обслуживания. Обращаются к услугам авторизованных сервисов, которые специализируются на конкретных марках автомобилей. Благо, что разнообразие таковых есть в каждом городе.

Как понять, что коробка передач неисправна

Способов для этого несколько. Нужно следить за своим автомобилем, тогда поломку можно будет пресечь раньше, чем она перерастет в нечто более серьезное. Первое, на чем заостряем внимание — посторонние звуки. Причин их наличия несколько. Но, как только появился несвойственный шум, машину следует сразу отправить на диагностику, и, при необходимости, произвести соответствующий ремонт КПП .

Случается, когда коробка переключаются самовольно. Происходит такое из-за износа шестерен, которые просто не могут удержать нужную передачу.

Когда передачи переключаются туго, то это происходит по причине неправильной эксплуатации либо недостатка масла.

Этапы ремонта КПП

Уже отмечалось, что следить за автомобилем гораздо проще, чем осуществлять ремонт коробки передач. И дешевле. Следует уделять время машине, чтобы ее последующая эксплуатация «не влетела в копеечку». Когда поломка случилась, обращаться нужно только к профессионалам. Они диагностируют КПП. При необходимости демонтируют коробку с ее последующим разбором. Затем мастера выявят причину неисправности, сделают все возможное, чтобы устранить поломку. После чего КПП соберут, смонтируют на автомобиль. В завершение, специалисты проведут регулировку механизма переключения и сцепления. Операции могут различаться в зависимости от исполнения коробки.

Стоит помнить: КПП ломается редко, зато стоимость ремонта высока. Чем раньше удастся выявить неисправность, тем меньший вред будет нанесен.

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