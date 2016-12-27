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Под Смолевичами Renault съехал в кювет: водитель обнаружен мертвым, без видимых повреждений

28.12.2016 14:33 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла утром 27 декабря вблизи деревни Рудня Смолевичского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

По предварительной информации, 47-летний водитель Renault Megane, житель Логойска, ехал по автодороге Усяжа — Задомля — Слобода. На 2 километре трассы на закруглении дороги вправо он не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет.

— Водитель обнаружен мертвым, без видимых телесных повреждений. Он был пристегнут ремнем безопасности, на автомобиле установлены зимние шины, — сказали в ГАИ.

 
 
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