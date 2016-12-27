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Журнал Forbes составил список самых кассовых актеров 2016 года.

Фильмы с участием Йоханссон, вышедшие в этом году, в совокупности принесли студиям 1,2 млрд долларов в мировом прокате, пишет РБК .

Основная часть этой суммы приходится на блокбастер «Первый мститель: Противостояние», мировой бокс-офис которого составил 1,15 млрд долларов, пишет издание. В картине, снятой по комиксам Marvel Comics, Йоханссон сыграла Наташу Романову, также известную как Черная вдова. Еще одной заметной работой актрисы в этом году стала роль проблемной звезды Голливуда в комедии братьев Коэнов «Да здравствует Цезарь!». Второе и третье место в списке самых кассовых актеров заняли коллеги Йоханссон по картине «Первый мститель: Противостояние» — Крис Эванс и Роберт Дауни-младший. Фильмы с их участием заработали в этом году по 1,15 млн долларов.

Издание отмечает, что большую часть списка составляют актеры блокбастеров, снятых по комиксам. На четвертом и десятом местах расположились звезды «Отряда самоубийц» Марго Робби (совокупный бокс-офис фильмов с ее участием составляет 1,1 млрд долларов) и Уилл Смит (775 млн долларов). Пятую, шестую и седьмую строчки занимают Эми Адамс, Бен Аффлек и Генри Кавилл, сыгравшие в блокбастере «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Общий бокс-офис фильмов с участием Адамс, которая в этом году также появилась в «Прибытии» Дэни Вильнева и «Ночных животных» Тома Форда, составил 1,04 млрд долларов. Бен Аффлек, сыгравший также в триллере «Расплата», принес студиям 1,02 млрд долларов, а Генри Кавилл — 870 млн долларов. Восьмую строчку занимает звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс (820 млн долларов). Единственной актрисой, не сыгравшей в этом году в фильмах по комиксам, стала расположившаяся на девятом месте Фелисити Джонс, картины с участием которой в совокупности собрали 805 млн долларов.