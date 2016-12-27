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Белагропромбанк получил кредитную линию от ЕАБР

28.12.2016 14:02 — Разное | Ежедневник  
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Белагропромбанк получил кредитную линию от ЕАБР

Евразийский банк развития предоставил ОАО "Белагропромбанк" кредитную линию в 30 млн долларов на торговое финансирование.

Об этом сообщает официальный сайт ЕАБР. Соответствующее соглашение стороны подписали 28 декабря.

Кредит предоставляется сроком на 5 лет. Средства предназначены для финансирования внешнеторговых операций клиентов ОАО "Белагропромбанк" в государствах ЕАБР. "Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на финансирование экспортно-импортных сделок между государствами - участниками Евразийского банка развития"

Соглашение окажет содействие расширению взаимной торговли между государствами ЕАБР и тем самым создаст предпосылки для углубления интеграционных процессов между ними.

 
 
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Евразийский банк развития предоставил ОАО "Белагропромбанк" кредитную линию в 30 млн долларов на торговое финансирование.

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