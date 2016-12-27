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Какой обогреватель выбрать?
Тепло в собственном доме, офисе, на службе — это хорошее настроение, желание решать поставленные задачи, отменное самочувствие. Но часто коммунальные службы не справляются с обогревом помещений. Приходится выбирать обогреватель. С чего начать? С информации, поданной лаконично и точно!
Обогреватель: общие сведения, или что такое "дополнительное" тепло
Выбрать вид обогревателя не составит труда. Но прежде, чем оформить покупку, необходимо определиться с общими характеристиками, а после — с частными в виде преимуществ и недостатков определенного вида отопительного прибора.
Выбирать
Виды обогревателей: плюсы и минусы
Масляный обогреватель
Принцип работы: электроспираль нагревает минеральное масло внутри корпуса. Оно передает тепло на поверхности (ребра), затем — воздуху для обогрева комнаты.
Преимущества: незначительная температура нагрева корпуса, пожаробезопасность, мобильность благодаря колесикам.
Недостатки: значительные габариты, долгий нагрев помещения (до 3-4 часов).
Тепловентилятор
Принцип работы: воздух нагревается при помощи электрической спирали, температура которой около 80 градусов. Далее — подается в зону обогрева (на выходе — не менее 20 градусов).
Преимущества: быстрый обогрев помещения, равномерное распределение горячего воздуха, защита от перегрева, автоматическое отключение в случае падения, эргономичная форма, малые габариты, возможность расположения на горизонтальной / вертикальной поверхности.
Недостатки: шум при работе на больших оборотах, потребление энергии в 2,0-2,5 кВт, сжигание кислорода за счет высоких температур.
Электрический конвектор
Принцип работы: воздух нагревается, проходя через нагревательные элементы, поднимается вверх. На его место "опускается" новая порция холодного воздуха. Он нагревается - цикл повторяется.
Преимущества: оперативный прогрев помещений любого типа, высокий класс энергосбережения, безопасность, что позволяет оставлять обогреватель включенным 24 часа. Не требует специального подключения к электросети и заземления, пожаробезопасен.
Недостатки: нет.
Инфракрасный обогреватель
Принцип работы: кварцевый излучать нагревает не части обогревателя, которые "отдают" тепло в помещение, а сами предметы, поверхности в комнате. Помещение получает тепло сразу и без "посредников".
Преимущества: экономия электроэнергии, возможность локального обогрева, бесшумность. Применяется на территории заведений отдыха, в государственных учреждениях, промышленном производстве, офисах и жилье.
Недостатки: нет.
Кондиционеры, тепловые насосы
Принцип работы: фреон, закипая во внутреннем блоке, «забирает» тепло у теплообменника. Во внешнем блоке, находящемся на улице, все происходит наоборот: под давлением компрессора фреон конденсируется в тепло.
Преимущества: может служить основной отопительной системой помещения без подключения центрального отопления. Некоторые модели дают возможность использования при значительных минусовых температурах за окном.
Недостатки: высокая стоимость оборудования.
Изучив виды «вспомогательного» отопления, оценив их принципы работы, преимущества, рассчитав мощность и требования для помещений, вы легко сможете выбрать обогреватель. Довериться нужно проверенным производителям — и у вас всегда будет тепло! Купить обогреватель просто: достаточно обратиться в компании из каталога
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Тепло в собственном доме, офисе, на службе - это хорошее настроение, желание решать поставленные задачи, отменное самочувствие. Но часто коммунальные службы не...
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