Тепло в собственном доме, офисе, на службе — это хорошее настроение, желание решать поставленные задачи, отменное самочувствие. Но часто коммунальные службы не справляются с обогревом помещений. Приходится выбирать обогреватель. С чего начать? С информации, поданной лаконично и точно!

Обогреватель: общие сведения, или что такое "дополнительное" тепло

Выбрать вид обогревателя не составит труда. Но прежде, чем оформить покупку, необходимо определиться с общими характеристиками, а после — с частными в виде преимуществ и недостатков определенного вида отопительного прибора.

Выбирать обогреватели необходимо, обратив внимание на следующие характеристики:

мощность. Для помещения 20-25 кв. м с центральным отоплением достаточно обогревателя в 1,0-1,5 кВт, для неотапливаемых помещений в 27-30 кв. м, но с хорошей теплоизоляцией, - около 1 кВт. Рассчитать необходимую величину не составит труда;

класс энергосбережения, который позволит сэкономить на оплате за свет и обеспечит полную безопасность, не требуя создания точки заземления;

скорость обогрева помещения;

пожаробезопасность;

бесшумность.

Виды обогревателей: плюсы и минусы

Масляный обогреватель

Принцип работы: электроспираль нагревает минеральное масло внутри корпуса. Оно передает тепло на поверхности (ребра), затем — воздуху для обогрева комнаты.

Преимущества: незначительная температура нагрева корпуса, пожаробезопасность, мобильность благодаря колесикам.

Недостатки: значительные габариты, долгий нагрев помещения (до 3-4 часов).

Тепловентилятор

Принцип работы: воздух нагревается при помощи электрической спирали, температура которой около 80 градусов. Далее — подается в зону обогрева (на выходе — не менее 20 градусов).

Преимущества: быстрый обогрев помещения, равномерное распределение горячего воздуха, защита от перегрева, автоматическое отключение в случае падения, эргономичная форма, малые габариты, возможность расположения на горизонтальной / вертикальной поверхности.

Недостатки: шум при работе на больших оборотах, потребление энергии в 2,0-2,5 кВт, сжигание кислорода за счет высоких температур.

Электрический конвектор

Принцип работы: воздух нагревается, проходя через нагревательные элементы, поднимается вверх. На его место "опускается" новая порция холодного воздуха. Он нагревается - цикл повторяется.

Преимущества: оперативный прогрев помещений любого типа, высокий класс энергосбережения, безопасность, что позволяет оставлять обогреватель включенным 24 часа. Не требует специального подключения к электросети и заземления, пожаробезопасен.

Недостатки: нет.

Инфракрасный обогреватель

Принцип работы: кварцевый излучать нагревает не части обогревателя, которые "отдают" тепло в помещение, а сами предметы, поверхности в комнате. Помещение получает тепло сразу и без "посредников".

Преимущества: экономия электроэнергии, возможность локального обогрева, бесшумность. Применяется на территории заведений отдыха, в государственных учреждениях, промышленном производстве, офисах и жилье.

Недостатки: нет.

Кондиционеры, тепловые насосы

Принцип работы: фреон, закипая во внутреннем блоке, «забирает» тепло у теплообменника. Во внешнем блоке, находящемся на улице, все происходит наоборот: под давлением компрессора фреон конденсируется в тепло.

Преимущества: может служить основной отопительной системой помещения без подключения центрального отопления. Некоторые модели дают возможность использования при значительных минусовых температурах за окном.

Недостатки: высокая стоимость оборудования.

Изучив виды «вспомогательного» отопления, оценив их принципы работы, преимущества, рассчитав мощность и требования для помещений, вы легко сможете выбрать обогреватель. Довериться нужно проверенным производителям — и у вас всегда будет тепло! Купить обогреватель просто: достаточно обратиться в компании из каталога TAM.BY , менеджеры которых помогут в выборе подходящего варианта.