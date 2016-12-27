Коллекции керамической плитки роскошны, фактура тканевых полотен выразительна, обои долговечны, а об аутентичной нотке деревянных панелей ходят легенды... Это далеко не все отделочные материалы , используемые для оформления помещений внутри. Производители предлагают их на любой вкус, требования и кошелек, позволяя создать индивидуальный стиль, гармоничный и безукоризненный. Выбор сложен, и для того, чтобы разобраться, следует учесть характеристики и эксплуатационные особенности каждого вида.

Отделочные материалы для стен, или 2 составляющие, на которые нужно обратить внимание при выборе

Воспользовавшись компьютерной программой-дизайнером, визуализируя результат ремонта, вы, наверняка, уже отдали предпочтение тому или иному материалу. Хотите убедиться в правильности собственного выбора? Следуйте за информацией и уделите внимание:

характеристикам отделочного материала . Плотность, надежность, визуальное восприятие помогут решить, подойдет ли он для ванной, кухни или более гармонично будет смотреться в одной из жилых комнат. Фактура и текстура полотна, рисунок и орнамент, расцветка станут "отправной" точкой современному, национальному, историческому или естественному стилю, выбранному вами до этого. При выборе оттенка предпочтение стоит отдать цвету, который не будет угнетать, излишне возбуждать или раздражать;

. Плотность, надежность, визуальное восприятие помогут решить, подойдет ли он для ванной, кухни или более гармонично будет смотреться в одной из жилых комнат. Фактура и текстура полотна, рисунок и орнамент, расцветка станут "отправной" точкой современному, национальному, историческому или естественному стилю, выбранному вами до этого. При выборе оттенка предпочтение стоит отдать цвету, который не будет угнетать, излишне возбуждать или раздражать; эксплуатационным качествам. Для этого необходимо определиться с функциональным предназначением помещения. К примеру, для ванной комнаты и кухни необходимы влагостойкие материалы, нейтрально относящиеся к перемене влажности, температур, механическому воздействию. Для гостиных и прихожих, территорий большой проходимости лучше использовать износостойкие материалы, которые долго не теряют цвета и эстетических качеств, а для комнат малышей важный показатель - экологическая безопасность полотна.

Благодаря этим 2-м составляющим выбрать обои, панели, плитку, штукатурку, другой материал не оставит труда. Осталось узнать подробности об отделочных материалах — и можно начинать ремонт!

Варианты демократичные и не очень

Прислушиваясь к собственным пожеланиям, сделать выбор в пользу определенного отделочного материала легко. Варианты могут быть следующие!

Краска и обои

Покраска стен — это возможность подобрать любой колер, воплотить в реальность выбранный стиль интерьера. Стена должна быть идеально ровной, на ней не должны проступать вмятины, сколы, шероховатости.

Бумажные обои давно ушли в прошлое. Им на смену пришли виниловые, флизелиновые, акриловые, стекловолокнистые, под покраску и моющиеся, другие модели. Разнообразию фактур, оттенков, рисунков ждет вас в магазинах! С их помощью легко не только придать помещению стильный вид, но и зонировать пространство. И в одной комнате разместилась и мастерская, и рабочий уголок, и зона активных игр для малышей.

Камень и керамическая плитка

Они эстетичны, органичны, подходят для воплощения интерьера в стиле рустик, эко и даже русский национальный. Прочность и долговечность, легкость в уходе являются важными характеристиками. Грамотный монтаж следует доверить профильным специалистам, которые сделают все работы оперативно, качественно. В случае выбора плитки, берите всю коллекцию. Тогда и карандаши, и бордюры, и плитки, и декоративные панно будут выдержаны в едином колоре и стиле.

Панели из дерева и ПВХ

Первый вариант экологически безупречен, радует фактурой, тонким ароматом древесины. Второй - легок в монтаже, требует минимального выравнивания стен, служит эдаким эконом-вариантом. Материала идеальны для лоджий, балконов, прихожих, отлично удерживают тепло, но и впитывают влагу. Качественное защитное покрытие избавит от неудобств!

И это — не все варианты, ведь есть еще тканевые полотна (скорее декор-вариант), декоративная штукатурка, мозаика и возможность комбинирования. Фантазируйте, чтобы ваш дом стал стильным, мягким, уютным на все 100 %!

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