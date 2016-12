Пользователь Twitter @504Reminisce опубликовал фотографию ребенка на руках у Санта-Клауса, сопроводив ее надписью «Если вы из Нового Орлеана, то с вероятностью 9 из 10 у вас есть фото с этим Сантой». Запись собрала более 3000 ретвитов, а другие пользователи стали делиться своими фотографиями с этим сказочным персонажем.

If you’re from New Orleans 9/10 you got pic with this Santa pic.twitter.com/4YHeDoQPQV — Everything NOLA (@504Reminisce) 21 декабря 2016 г.

Вот этот же Санта:

Вскоре пользователи заметили, что Санта фигурирует на снимках, сделанных очень давно. Этой фотографии уже 19 лет:

Этот снимок датирован 98 годом:

А вот этой фотокарточке уже 23 года:

Напомним, в 2016-м он выглядит вот так:

Многие пользователи обратили внимание, что на всех фотографиях у Санты одно и то же выражение лица. Это фото из 2006:

Сравните фото 99 и 2001 года:

В итоге пользователи предположили, что это всё-таки самый настоящий Санта-Клаус:

This nigga ain’t aging in none of these pictures… Just like the REAL SANTA CLAUS pic.twitter.com/o9Gyb8Lj4b — Aubrii (@KISSTHE_THRONE) 22 декабря 2016 г.

Но на самом деле это вполне обычный человек. Известно, что он играет роль Санты уже более 45 лет.