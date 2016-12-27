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Не стареющий десятилетиями Санта-Клаус удивил пользователей Сети

28.12.2016 15:08 — Разное | Tut.by  
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Пользователь Twitter @504Reminisce опубликовал фотографию ребенка на руках у Санта-Клауса, сопроводив ее надписью «Если вы из Нового Орлеана, то с вероятностью 9 из 10 у вас есть фото с этим Сантой». Запись собрала более 3000 ретвитов, а другие пользователи стали делиться своими фотографиями с этим сказочным персонажем.

Вот этот же Санта:

Вскоре пользователи заметили, что Санта фигурирует на снимках, сделанных очень давно. Этой фотографии уже 19 лет:

Этот снимок датирован 98 годом:

А вот этой фотокарточке уже 23 года:

Напомним, в 2016-м он выглядит вот так:

Многие пользователи обратили внимание, что на всех фотографиях у Санты одно и то же выражение лица. Это фото из 2006:

Сравните фото 99 и 2001 года:

В итоге пользователи предположили, что это всё-таки самый настоящий Санта-Клаус:

Но на самом деле это вполне обычный человек. Известно, что он играет роль Санты уже более 45 лет.

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В этой роли он фотографируется уже более 45 лет.

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