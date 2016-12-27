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Не стареющий десятилетиями Санта-Клаус удивил пользователей Сети
Пользователь Twitter @504Reminisce
Вот этот же Санта:
Вскоре пользователи заметили, что Санта фигурирует на снимках, сделанных очень давно. Этой фотографии уже 19 лет:
Этот снимок датирован 98 годом:
А вот этой фотокарточке уже 23 года:
Напомним, в 2016-м он выглядит вот так:
Многие пользователи обратили внимание, что на всех фотографиях у Санты одно и то же выражение лица. Это фото из 2006:
Сравните фото 99 и 2001 года:
В итоге пользователи предположили, что это всё-таки самый настоящий Санта-Клаус:
Но на самом деле это вполне обычный человек. Известно, что он играет роль Санты уже более 45 лет.
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В этой роли он фотографируется уже более 45 лет.
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