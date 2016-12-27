Водные процедуры — неотъемлемая часть жизни любого человека. Перед тем как выбрать ванну, в комнате проводят облицовку плиткой. Потом покупают и устанавливают конструкцию. Подбирают чашу для купания исходя из размера, цены и собственных предпочтений. В магазинах сантехники вы найдете чугунные, стальные, акриловые модели.

Ванна из чугуна

Чугун — прочный материал. Не зря говорят, что такая ванна на века. Вода остывает долго, и при наполнении не издаётся сильный шум. Вода снижает температуру в ванной на 1º С за пять минут.

Недостатком их считают небольшое количество моделей и большой вес. Установка требует усилий мужчин, которые поднимут конструкцию. Практика показывает, чтобы поднять конструкцию массой больше 130 кг понадобятся четверо представителей сильного пола. Людям, которые живут на 5 этаже пятиэтажного дома (без лифта) чугунное изделие лучше не приобретать.

Стальная ванна

Ассортимент стальной продукции для купания шире. Производители изготавливают ванну различных форм: квадратной, и прямоугольной, и полукруглой. Цены на модели оптимальные в отличие от чугунных и конструкций из акрила. Бюджетный вариант устроит семью даже со скромным достатком. Вес их 20-40 кг.

Перед тем как выбрать ванну, обратите внимание на недостатки стальной конструкции. Чувствительных к посторонним звукам людей шум при включении воды и падении на поверхность чаши может раздражать. Звук объясняется свойством стали. Для снижения теплопотерь и «звонкости» при монтаже ванн запенивают низ.

При аккуратном уходе сантехника прослужит десятилетия. Исключение — последствия падения тяжёлых предметов. При ударе страдает эмаль. Сложно исправить отколотый участок, маскируя различными средствами. Учтите, что конструкция из стали скользит под ногами.

Акриловая ванна

Акриловые модели для водных процедур по-прежнему на пике моды. Производители стараются угодить самому привередливому покупателю, создавая различные формы и применяя расцветки. Перед тем как выбрать ванну, в магазине определитесь с цветом. Акриловые изделия обладают свойством сохранять тепло. Вода остывает медленно — за полчаса температура снизится только на 1º С.

При приёме водных процедур лечь в ванну из акрила будет одно удовольствие. Поверхность пластика поглотит звук падающей воды. Вес акриловой конструкции 20-25 килограммов. При выборе небольших форм масса будет ещё ниже. Сантехники легко проведут монтаж.

При повреждении ванн из акрила легко восстановить покрытие. Для такой ситуации в продаже есть ремкомплекты.

Уход за изделиями из акрила отличается повышенными требованиями. Их нельзя мыть средствами, содержащими хлор. Сильно тереть не рекомендуется. Полимер в отличие от эмали чувствителен к абразивам.

Дополнительные советы

Выбирайте ванну по своему размеру. Если члены семьи небольшого роста, подойдут компактные модели. Крупные люди в узких конструкциях не поместятся.

Измерьте стену комнаты, чтобы подобрать ванну. При малых габаритах помещения рассмотрите угловой вариант. Акриловые конструкции обычно небольшой формы.

Глядя на модели с гидромассажем, потребителям приходится решать вопрос «Какую выбрать ванну?» Советуем посмотреть аналогичные конструкции в интернете. Сравнить не только цены, но и почитать отзывы.

Если есть перебои воды и после течёт ржавая жидкость, подумайте, стоит ли покупать белоснежную конструкцию. Постепенно из-за содержания железа в воде поверхность станет неприятного желтоватого оттенка. Удалить налёт с ванной будет сложно, особенно изготовленной из акрила.

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