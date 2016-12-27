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инспектор ГАИ нестандартно регулирует движение на перекрестке
В интернет попала запись с видеорегистратора, на котором запечатлен необычный момент: сотрудник Госавтоинспекции, регулируя движение на перекрестке в Боровлянах нестандартно, но весьма доходчиво объяснил водителю, что ему можно ехать.
Видео, набирающее популярность, опубликовано на YouTube на канале читателя
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В ГАИ Минской области отметили, что это не постановочный кадр — такой случай действительно был.
— Вот вы — можете мне сказать, что 100% знаете сигналы регулировщика? Каждый водитель знает, что на перекрестке, когда не горит светофор, лучше немного подождать и убедится в правильности маневра, чем поспешить и навлечь беду. Поэтому не стоит на наших белорусских водителей обвинять в том, что они поголовно не знают ПДД, хотя такое факты действительно есть. И все же мы со своей стороны настоятельно советуем иногда освежать в памяти правила дорожного движения — в частности, сигналы регулировщика. Особенно это касается водителей в больших городах, областных центрах, в том числе и в Минске, — прокомментировал видеоролик начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ Миноблисполкома Олег Тюрин.
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Он доходчиво объяснил водителю, что ему можно проезжать перекресток.
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