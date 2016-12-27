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Долгострой "Сквича" в Каменной горке поручено сдать в 2017 году

28.12.2016 15:20 — Разное | Tut.by  
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Новый глава Фрунзенского района Артем Цуран поставил задачу завершить в 2017 году возведение долгостроя на улице Неманской, 8. Этот дом строило ООО «ФК «Сквич», но управляющий компании был задержан в начале 2016-го по делу о хищении 14 миллиардов неденоминированных рублей дольщиков. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Напомним, ООО «Футбольный клуб «Сквич» возводило жилой дом с административными помещениями и гаражом на улице Неманской, 8. Объект разделили на две очереди. Первую — жилую — сдали в 2014 году. А вторая — административная пристройка с гаражом — так и стоит с тех пор без изменений. К тому же управляющий «Сквича» в январе 2016 года был задержан по делу о хищении 14 миллиардов неденоминированных рублей дольщиков, которые он использовал на хозяйственные нужды, не связанные с возведением дома.

Судьбу долгостроя обсудили сегодня, 28 декабря, на прямой линии с председателем комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Дмитрием Гуриненко.

«Буквально вчера в администрации Фрунзенского района рассматривалась ситуация с этим объектом. Глава района поставил задачу за 2017 год достроить его. На следующей неделе проведем расширенное совещание по этому вопросу, чтобы определить последовательность действий. Обсудим, можно ли передать функции заказчика управлению капитального строительства Фрунзенского района», — сказал чиновник.

 
Теги: Минск
 
 
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Управляющий "Сквича" был задержан по делу хищения средств дольщиков еще в начале 2016 года.

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