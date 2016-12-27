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Центр Минска снова стоит в пробках

28.12.2016 15:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Движение в центре Минска значительно затруднено, соответствующие данные размещены проектом "Яндекс.Пробки".

Центр Минска снова стоит в пробках
© Sputnik / Сергей Пушкин.
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По состоянию на 15:00 среды, в Минске образовались пробки на четыре балла по метрике сервиса.

Движение на улице Романовская слобода — всего лишь три километра в час, аналогичная ситуация сложилась на проспекте Победителей недалеко от станции метро "Немига". Затруднено движение на участках проспекта Победителей, улицах Ленина, Янки Купалы, Сурганова и на других магистралях Минска.

Сложная обстановка на дорогах столицы сохраняется всю предпраздничную неделю. У многих перед Новым годом есть дополнительные выходные или сокращенные рабочие дни, некоторые предпочитают заранее закупить продукты для праздника и подарки.

Самые сильные пробки появляются в Минске к вечеру: движение в центре столицы практически стоит в период между 17:00 и 19:00.

 
Теги: Минск
 
 
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Всю предновогоднюю неделю движение в центре столицы сильно затруднено из-за обилия машин.

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