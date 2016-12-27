Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин рискнул задать новый уровень сложности знаменитого трюка со шпагатом голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, исполнив его на движущихся машинах производства БелАЗ. На случай промашки смельчака застраховала компания « Промтрансинвест ». Получилось у него бросить вызов Ван Дамму или нет, смотрите в видео.

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Отметим, что для реализации трюка Белорусский автомобильный завод предоставил карьерные самосвалы БелАЗ-7517 грузоподъемностью 160 тонн и БелАЗ-7518 грузоподъемностью 180 тонн. А о том, как готовился трюк, мы расскажем в следующем выпуске проекта SPORT.TUT.BY « Чак одобряет », одним из авторов которого является Блохин.

Читайте также интервью с Денисом Блохиным: «Каскадер — не отморозок». Как делают трюки в Голливуде и на что равняются профи в Беларуси

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