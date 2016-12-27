Бывший игрок сборной Англии Пол Гаскойн госпитализирован после драки, которая произошла в лондонском отеле. Как сообщает Daily Mail , Гаскойн, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.



Пол Гаскойн. Фото: Reuters

Один из посетителей отеля вступил с ним в конфликт, который закончился дракой. В итоге 49-летний Гаскойн был сброшен с лестницы, после чего доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

Будучи футболистом, он выступал в составе «Ньюкасла», «Миддлсбро», «Эвертона», «Тоттенхэма», «Лацио» и «Глазго Рейнджерс».

Гаскойн, который в 2002 году был включен в Зал славы английского футбола, в составе сборной Англии сыграл 57 матчей и забил десять мячей.

Лучший футболист Шотландии 1996 года (второй и последний на данный момент англичанин, получивший эту награду).

Бронзовый призер Евро-1996 в составе сборной Англии. Обладал ярким футбольным талантом, но не сумел в полной мере раскрыть его из-за необузданного нрава и склонности к нарушениям режима. Неоднократно лечился от алкоголизма.