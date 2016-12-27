Катание на коньках — одно из самых популярных увлечений, позволяющих с пользой проводить свободное время. Что одеть на каток, чтобы находиться в прекрасном настроении, чтобы было не жарко или, наоборот, не холодно. Фигурное катание требует определенной физической активности, но оптимально подобранная одежда должна не только сохранять тепло, но и не стеснять движения.

Что одеть на крытый каток: активный отдых в комфортных условиях!

Каток, который расположен в спортивно-развлекательном комплексе, оборудован раздевалками, уютными кафе, где можно отдохнуть и за чашечкой кофе перевести дух. Температура воздуха в крытом помещении должна быть не выше 7 градусов, иначе искусственное ледовое покрытие станет непригодным для катания. Что одеть на крытый каток, учитывая температуру? Совсем не обязательно отправляться на поиски нужных вещей в магазины одежды . Подходящие вещи найдутся в гардеробе каждой модницы: теплая толстовка, спортивный костюм, женственная, но озорная мини-юбка, вязаная шапочка, которая дополнит образ и согреет.

Женщина стремиться быть красивой в любых условиях

Что одеть на каток, чтобы выглядеть стильно, эффектно и обворожительно? Любая женщина даже на катке стремиться выглядеть отменно. Воспользуйтесь возможностью продемонстрировать подтянутое спортивное тело или сногсшибательные пышные формы. Популярные спортивные бренды предлагают колоссальный выбор одежды, которая будет удобна при активном движении. Вопрос «что одеть на каток?» уже давно перестал быть злободневным. Стильные, яркие, удобные вещи в изобилии представлены на витринах спортивных магазинов.

Собираясь на каток, прислушайтесь к советам!

Что одеть на крытый каток, чтобы наслаждаться развлечением и получать удовольствие от процесса катания? Обратите внимание на следующие рекомендации:

Коньки и чехлы должны быть в порядке — не забывайте о правилах ухода за ними. Шнурки должны плотно фиксировать ногу. Обязательно наденьте простой и шерстяной носок - ноги должны быть в тепле. Термобелье из натуральной ткани дает возможность коже дышать и собирает влагу, если вы вспотели в процессе катания. Если термобелье отсутствует, отдайте предпочтение нижнему белью без искусственных добавок и изобилия кружева. Найдите качественный бельевой трикотаж, который не вызовет раздражения и подчеркнет достоинства фигуры. Наденьте хлопчатобумажную водолазку и теплый свитер, которые отлично тянутся и не стесняют движения. Лосины, колготки, леггинсы с содержанием шерсти — эффектны и практичны. Вы не замерзните и не перегреетесь. Выбирая брюки, не забывайте: широкая и длинная штанина способна попасть на зубец конька, и вы можете получить травму. Экипировку для катаний на коньках могут завершить джинсы, уютный и стильный жилет из овчинного меха, теплые наушники. Сверху на конек можно одеть старый шерстяной носок. Одежда должна не только согревать, но и защищать от вероятного падения на холодный лед. Не забудьте взять перчатки или варежки, наколенники и налокотники. Выполненные в стили фактурной вязки вещи не утяжеляют образ, а грациозно его дополняют.

Зная, что одеть на крытый каток, вы не только превосходно проведет время, но и будет выглядеть утонченно и элегантно.

Катание на коньках — отличный повод развить выносливость, равновесие и весело провести время в кругу близких друзей или любимых людей.

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