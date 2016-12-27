



На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря рубль снизился ко всем валютам.

Доллар вырос до 1,9519 рубля. Евро подорожал до 2,043 рубля. Российский рубль укрепился на 0,016 рублей до 3,2182 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.