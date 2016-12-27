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Перед Новым годом доллар укрепляется, рубль слабеет

28.12.2016 15:35 — Разное | Ежедневник  
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Перед Новым годом доллар укрепляется, рубль слабеет

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря рубль снизился ко всем валютам.

Доллар вырос до 1,9519 рубля. Евро подорожал до 2,043 рубля. Российский рубль укрепился на 0,016 рублей до 3,2182 рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 28 декабря рубль снизился ко всем валютам.

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