



В канун зимних праздников Pact традиционно отмечает заметные события, которые произошли или повлияли на гражданское общество Беларуси в прошедшем году.

Пятый год подряд Pact представляет свою версию Топ-10: номинации не являются постоянными, а каждый год подчеркивают наиболее выдающиеся, с точки зрения составителей, изменения, которые инициировал третий сектор и которые повлияли на жизнь страны и отдельных сообществ.

Общественные Инициативы Года: Press Club Belarus и Интеллектуальный клуб Светланы Алексиевич

В марте 2016 года состоялось официальное открытие Press Club Belarus в Минске. С самого начала деятельности Press Club организовывает на своей площадке многочисленные события для обмена идеями и мнениями между журналистами, политиками и другими экспертами. Pact также отмечает запуск еще одной новой общественной инициативы – в декабре 2016 года нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич провела первое заседание Интеллектуального клуба, чтобы “смотреть на вещи гораздо глубже”. Галерея TUT.BY смогла принять только 200 участников из 600 человек, зарегистрировавшихся на встречу.

Событие (я) Года: Минский Диалог Track-II платформа

В 2016 году экспертная Track-II (неправительственная) платформа “Минский Диалог” организовала ряд дискуссионных мероприятий по актуальным глобальным вызовам и налаживанию международного сотрудничества, в т.ч. обсуждение результатов Минских соглашений по ситуации в Украине, общеевропейские интеграционные процессы, замороженные конфликты на постсоветском пространстве, 25 лет после развала СССР и др. Высокопоставленные чиновники, дипломаты и эксперты, включая руководителя белорусского МИД, министра Евразийской экономической комиссии, главу представительства ЕС в Беларуси, принимали участие в “Минском Диалоге”.

Локальная Инициатива Года: Шоу “Город”

Проект “Город” стал первым реалити шоу в Беларуси, который сделал попытку представить общественный активизм в популярном формате для вовлечения населения в жизнь своих сообществ. В ходе проекта локальные лидеры проходили интенсивное обучение и воплощали идеи в своих сообществах – весь процесс отражен в 11 видео эпизодах. Автор идеи “Города”, Центр культурного менеджмента запускает второй сезон проекта в следующем году.

Фандрайзинг Года: Журнал “Имена”

Запущенный в апреле 2016 года, онлайн журнал “Имена” стал первым белорусским медиа, которое полностью финансируется за счет читателей. Истории, которые публикует журнал о тех, кто нуждается в помощи, имеют широкий резонанс и находят поддержку общества. Собирая деньги через платформу Talaka.by, “Имена” поставил как минимум два краудфандинговых рекорда – более 20 тысяч долларов на собственную деятельность журнала и 34,6 тысяч долларов на закупку энтерального питания в детский интернат.

Политическое Событие Года: Представители оппозиции в Парламенте

Впервые за последние 12 лет два представителя демократических сил стали депутатами Палаты представителей Беларуси – Анна Конопацкая из Объединенной гражданской партии и Елена Анисим из Таварыства беларускай мовы. Они являются единственными представителями оппозиции среди 110 депутатов Парламента, избранных в сентябре 2016 года. Аналитики предполагают, что Александр Лукашенко разрешил назначить двух независимых депутатов из-за давления Запада.

Государственный “Фандрайзинг” Года: Штрафы активистам

По данным правозащитного центра “Вясна”, в 2016 года белорусские суды присудили общественным активистам и независимым журналистам 415 штрафов на общую сумму 148 тысяч долларов – это в 3,5 раза больше, чем за прошлый год. Такое заметное увеличение в штрафах связывают с новой тактикой белорусских властей, которые вместо административных арестов применяют финансовое наказание против участников протестов и журналистов, таким образом не провоцируя резкую реакцию со стороны Запада.

Исследовательский Центр Года: BEROC

В 2016 году Белорусский экономический исследовательско-образовательный центр (BEROC) возглавил рейтинг белорусских исследовательских центров. Рейтинг, который проводится второй год подряд Белорусским исследовательским Советом (BRC), оценивает исследовательские центры по трем параметрам – организационный потенциал, информационный охват и аналитико-исследовательская деятельность. Лидерская позиция BEROC связана в том числе с его проработанной и обширной исследовательско-образовательной программой.

Тренд Года: Интенсивные контакты между государством и гражданским обществом

2016 год отметился заметной интенсивностью межсекторального взаимодействия. Публичные мероприятия организаций гражданского общества посещали высокопоставленные чиновники: премьер-министр открывал 1-й Белорусский Форум, соорганизатором которого выступил BISS; заместитель главы Администрации президента и первый заместитель министра экономики участвовали в 4-м Кастрычницком экономическом форуме, КЕФ и др. Ряд межсекторальных консультаций и событий проходили по теме прав человека: отмена смертной казни, мониторинг милиции, принятие национального плана по правам человека. Представители гражданского общества встречались с главами МИД и Министерства информации.

Волонтерская Инициатива Года: Экологическая акция “Зробім”!

9 апреля 2016 года акция по уборке мусора “Зробім!” привлекла рекордное количество участников – 22,700 волонтеров из 43 белорусских городов и деревень убирали свалки в лесах, парках, реках. В Беларуси уборки в рамках глобальной кампании «Let`s Do It!» начались в 2012 году; организаторы акции — Товарищество «Зелёная сеть», Центр экологических решений, фонд «Интеракция», Минское велосипедное общество и государственные структуры.

И Что-то Совсем Необычное: Первый белорусский миллиардер

В 2016 году в Беларуси появился первый официальный долларовый миллиардер – им стал создатель популярной онлайн игры World of Tanks Виктор Кислый. По оценкам Bloomberg, состояние 39-летнего основателя Wargaming достигает более 1 миллиарда долларов, а сама компания оценивается в 1,5 миллиарда долларов.