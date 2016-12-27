Своевременная замена шин влияет на безопасность дорожного движения. Зачастую автомобилисты сами справляются с этой процедурой. В таком случае нужно правильно выбрать производителя. Не менее важно подобрать резину и учесть прочие технические моменты. Шиномонтажные работы должны выполняться профессионалами, у которых вы можете получить квалифицированную консультацию и качество услуг на высоком уровне.

Услуги шиномонтажной мастерской

Как только приходит время менять покрышки, водители начинают интересоваться, как правильно выбрать шиномонтаж, в котором работа выполняется быстро и качественно. Качество обслуживания влияет не только на состояние транспортного средства, а ещё на жизнь водителя и пассажиров.

Шиномонтажная мастерская занимается демонтажом и монтажом шин, диагностикой, проверкой баланса. В сервисе должно быть нужное оборудование, исправность которого можно проверить. Часто мастерская находится там, где есть магазин автомобильной резины. Это удобно, когда надо поменять изношенные покрышки на новые. Консультанты в магазине могут посоветовать покупателям изделие, оптимально подходящее.

Когда необходима замена шин?

При проколах и прочих механических повреждениях.

При износе протектора. Из-за этого может снизиться сцепление с дорогой, потому движение становится опасным.

При следах старения покрышки.

Во время сезонной смены резины.

При возникновении признаков неравномерного износа шин.

Если «автомобильная обувь» не соответствует машине.

Управляемость авто, как и его устойчивость на дороге, обусловливаются типом и состоянием шин. Поэтому необходимо обращать внимание на состояние шин и вовремя обращаться за услугами в мастерскую по шиномонтажу.

После смены резины обязательно должна проводиться балансировка колес. В результате использования несбалансированных колес преждевременно изнашиваются шины, появляется вибрация. Также изнашивается рулевое управление. Происходит износ элементы подвески. Не стоит доводить машину до подобного состояния, а выполнять балансировку своевременно.

В каких случаях выполняют балансировку колес?

Балансировка является техническим процессом, сводящим дисбаланс диска и шины к минимуму. Эту процедуру проводят на специальных стендах. К поверхности диска прикрепляют разные балансировочные грузы. Вследствие чего происходит одинаковое распределение веса на колеса.

Балансировка проводится, когда происходит замена шин либо если машина попала на дороге в яму. В результате сильных ударов на дороге также может потребоваться балансировка.

Перед процессом с шины удаляют грязь и старые балансировочные грузики. При выполнении на станке, на котором есть конус крепления, где автоматически выравнивается положение колеса по оси вращения, мастер перемещает на диске грузы в процессе вращения.

Балансировку мастер может выполнять на электронном стенде, где внесены параметры колеса. На стенде измеряется различное положение колес. В результате измерения мастеру выводится на экран место для расположения балансировочных грузов, которые устанавливают на внутреннюю сторону дисков.

Вовремя проведенные замена шин и балансировка колес продляют жизнь как самому автомобилю, так и его элементам.

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