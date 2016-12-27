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Правительство прорабатывает новый механизм адресного кредитования застройщиков жилья, сообщил сегодня в городском поселке Городище заместитель премьер-министра Анатолий Калинин, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Вице-премьер отметил, что главным приоритетом в социальной политике государства является помощь и защита многодетных семей. Так, в программе жилищного строительства на 2017 год для этой категории нуждающихся в улучшении жилищных условий предусмотрено около 50% всего объема вводимого жилья. Оставшаяся часть будет распределяться среди других категорий, имеющих государственную защиту, в том числе - военнослужащих, молодых семей, которые состоят в очереди.

"Пока такая ситуация: помогаем в первую очередь тем, кто нуждается в этом. Но правительство также ищет новый механизм по адресному кредитованию наших граждан, - сказал вице-премьер. - Этот механизм находится в проработке. Мы его озвучим в ближайшее время".

Кроме того, в правительстве предпринимаются меры по снижению процентной ставки рефинансирования, а также рассматриваются новые механизмы по предоставлению кредитов. Речь идет об ипотеке и жилищных строительных сбережениях.

"Сейчас более 3 тыс. наших граждан воспользовались механизмом стройсбережений. То есть, они участвуют в накоплении и вносят свои 25%, остальные 75% предоставляет государство по льготным ставкам. Пока не такой массовый интерес проявляет общество. Причины в том, что кредитная ставка достаточно высокая. Политика на нынешнюю пятилетку - выйти на 14-15% ставки рефинансирования. Это позволит иметь возможность большего доступа к льготным кредитам. Я уверен, когда будет снижаться ставка рефинансирования, будут востребованы и эти механизмы", - резюмировал Анатолий Калинин.