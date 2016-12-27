Хоккеист Коля Лукашенко и слезы болельщика БАТЭ, или Каким мы увидели детский спорт в 2016 году
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Слезы маленького болельщика БАТЭ, победа Николая Лукашенко в первенстве «Золотая шайба», детский лагерь Виктории Азаренко, уникальный «Папа-зал» в
Гомеле, открытие футбольной академии в Бресте, экспериментальный класс в столичном училище олимпийского резерва и многое другое. SPORT.TUT.BY вспоминает поводы поговорить о детском спорте в Беларуси, которые были в 2016 году. Матвей Литвин из Бреста, получивший известность после того, как в финале Кубка страны, побывал в гостях у любимой команды. В сентябре мальчишка должен был поступить на обучение в футбольную секцию. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY слезами встретил поражение борисовчан Весь репортаж Александр Ильин приехал в Беларусь из Архангельска, чтобы тренироваться в академии «Теннис в Солнечном» на базе бывшего детского лагеря неподалеку от Ракова. Весь репортаж Тренировка в рамках проекта «Папа-зал» в гомельской средней школе № 45. Подобные занятия отцы и дети проводят два раза в неделю, а мамам вход в это время в зал воспрещен. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY Весь репортаж Многодетный отец Юрий Белецкий основал в Жабинке первую футбольную секцию. В УЕФА отметили вклад белоруса в развитие футбола и по случаю Дня массового футбола решили отдать ему первое место в номинации «Лучший лидер». Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Весь репортаж Младший сын президента Беларуси Николай Лукашенко (второй слева) в составе команды «Грифоны» выиграл турнир по хоккею среди детей и подростков «Золотая шайба». На этом фото он принимает поздравления от тренера Дмитрия Баскова в связи с успехом на городском этапе соревнований. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж Артем Лушагин не должен был появиться на свет, много болел и страдает задержкой речевого развития. Появление же в его жизни таэквондо привело не только к выздоровлению мальчика, а ему хотели дать первую группу инвалидности, но и к успехам в учебе. Фото: Надежда Бужан, TUT.BY Весь репортаж Участники команды Минской области по легкой атлетике среди учеников начальных классов во время осенних каникул провели тренировочный сбор в столице в рамках подготовки к финалу соревнований «300 талантов для Королевы». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Весь репортаж В Беларуси в синхронное плавание чаще всего девочек ведут на оздоровление, а не за медалями, а поэтому тренеру Ольге Нестерович приходится бороться за детей с родителями. К слову, подопечные Нестерович в ноябре завоевали четыре награды на Кубке Венгрии. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж В марте Анна Самсоненко (слева) впервые спустилась на лыжах с горы. Преодолеть страх и поставить технику ей помог тренер по лыжной акробатике Дмитрий Глушаков, чемпион мира среди юниоров. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж Тренер Владимир Ермолаев страхует своего юного ученика Владимира Горбатюка при выполнении жима лежа. Вова через полгорода ездит на троллейбусе на тренировки по тяжелой атлетике. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж Полина Буденис из Могилева оставила родительский дом, чтобы поступить на учебу в Республиканское государственное училище олимпийского резерва. Девочка ходит в пятый класс, а он собран из победителей первых соревнований по легкой атлетикой «300 талантов для Королевы» и является экспериментальным. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Весь репортаж Тренировка в минской СДЮШОР по фигурному катанию. К главным успехам здесь относят завоевание в 2012 году Евгенией Ткаченко и Юрием Гулицким золотых наград на юношеских Олимпийских играх, которые проходили в австрийском Инсбруке. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Весь репортаж В Бресте открыли академию при футбольном клубе «Динамо-Брест», которая располагает интернатом, футбольным полем с новым покрытием и опытным тренерским составом. Академия готова принять до двухсот молодых талантов со всей страны. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY Весь репортаж
Будучи в декретном отпуске, экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко собрала сорок воспитанников до двенадцати лет на травяных кортах минского Дворца тенниса, чтобы лично провести для них тренировочный лагерь. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Весь репортаж
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SPORT.TUT.BY вспоминает поводы поговорить о детском спорте в Беларуси, которые были в 2016 году.
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