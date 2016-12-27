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Картинка дня: красивые девушки израильской армии

28.12.2016 15:47 — Разное | Tut.by  
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Портал PopularMilitary, проанализировав Instagram-аккаунты военнослужащих ЦАХАЛ (армии обороны Израиля), составил подборку самых красивых девушек-военных.
















В Израильской армии девушкам нужно отслужить 24 месяца, но можно отказаться от службы по религиозным мотивам, хотя в этом случае придется два года отработать на пользу общества (естественно, за армейскую зарплату) — ухаживать за ранеными солдатами, пенсионерами, работать в больницах и прочее. Полностью освобождаются от службы замужние девушки или те, у кого есть дети.


















Девушки имеют право служить практически во всех подразделениях израильской армии: артиллерии, легкой пехоте, противовоздушной обороне, танковых войсках и даже в элите элит — пилотами в ВВС.

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Девушки имеют право служить практически во всех подразделениях армии страны.

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