Залог крепкого здоровья и долголетия — это комфортный сон. От качества сна зависит работоспособность, общее самочувствие, настроение. При выборе матраса следует учитывать параметры модели, уровень жесткости, качество фиксации тела в момент отдыха.

Три основных критерия выбора матраса

Степень жесткости

Безупречно подобранное изделие должен поддерживать анатомическое положение во время сна. Излишняя жесткость, как и чрезмерная мягкость подвергает организм повышенным нагрузкам: опорно-двигательный аппарат находится в постоянном стрессовом состоянии — он не может полноценно отдохнуть. Выбирайте изделие средней жесткости, опираясь на показатели собственного веса и индивидуальных предпочтений.

Поддержка тела

Популярны модели, которые поддерживают тело отдыхающего человека в комфортном состоянии, подстраиваясь под его него. Варианты с ортопедическим эффектом могут быть на пружинной и беспружинной основе. Чтобы подобрать «свой» вариант, обязательно полежите на матрасе в магазинах мягкой мебели перед покупкой. Изделие должно держать форму «волны», когда мы лежим на спине или животе, форму горизонтальной линии, если мы легли на бок.

Выбор по размеру

Прежде чем отправиться за покупкой, уточните длину и ширину кровати. Матрас должен идеально соответствовать параметрам. В противном случае, за счет смещения и несоответствия габаритов потеряется ортопедический эффект. Чтобы высчитать рациональный размер изделия, нужно к вашему рост прибавить 20 см. Ширина может быть 80 см, 140 см.

Качественный матрас — надежные инвестиции в собственное здоровье

Если есть заболевания поясничного отдела позвоночника, отдавайте предпочтение мягким моделям. Они хорошо поддержат и разгрузят поясницу после трудового дня. Изделие средней жесткости — превосходное решение при проблемах в грудном отделе позвоночника. Средний уровень жесткости подходит людям, которые ведут подвижный образ жизни. При остеохондрозе, болях в верхней части спины, искривлении позвоночника обычно показаны жесткие варианты. Тучным людям подойдут жесткие модели: из-за особенностей строения их тело нуждается в повышенной фиксации. В противном случае, изделие будет слишком прогибаться, а человек ощущать дискомфорт. Не забудьте проконсультироваться со специалистом перед покупкой матраса при проблемах с позвоночником.

Как выбрать матрас, чтобы не навредить здоровью? Вам помогут советы:

При выборе учитывайте вес, рост, возраст, наличие болевых ощущений (спина, шея), индивидуальные предпочтения. Если вас устраивает качество, внешние, технические характеристики - испытайте на практике, насколько вам комфортно на матрасе находиться. Лягте на него, примите любое положение, протестируйте. Лежа на спине, проведите рукой между позвоночником и изделием. Ладонь без усилий скользит? Модель слишком жесткая. Изучите швы, ткань, чехол, наполнение: дефектов быть не должно. Когда вы располагаетесь на матрасе, углы не должны топорщиться, подниматься. Повернитесь на бок: если это сделать сложно, структура мягкая.

Не ждите, когда заболит спина или замучает бессонница, улучшайте качество жизни и свой собственный сон! «Правильный» матрас должен быть комфортным, удобным, изготовленным из качественных материалов! Менеджеры компаний из каталога TAM.BY помогут выбрать подходящий вариант матраса.