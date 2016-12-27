|
Чтобы был крепок сон: как подобрать матрас?
Залог крепкого здоровья и долголетия — это комфортный сон. От качества сна зависит работоспособность, общее самочувствие, настроение. При выборе матраса следует учитывать параметры модели, уровень жесткости, качество фиксации тела в момент отдыха.
Три основных критерия выбора матраса
Степень жесткости
Безупречно подобранное изделие должен поддерживать анатомическое положение во время сна. Излишняя жесткость, как и чрезмерная мягкость подвергает организм повышенным нагрузкам: опорно-двигательный аппарат находится в постоянном стрессовом состоянии — он не может полноценно отдохнуть. Выбирайте изделие средней жесткости, опираясь на показатели собственного веса и индивидуальных предпочтений.
Поддержка тела
Популярны модели, которые поддерживают тело отдыхающего человека в комфортном состоянии, подстраиваясь под его него. Варианты с ортопедическим эффектом могут быть на пружинной и беспружинной основе. Чтобы подобрать «свой» вариант, обязательно полежите на матрасе в магазинах
Выбор по размеру
Прежде чем отправиться за покупкой, уточните длину и ширину кровати. Матрас должен идеально соответствовать параметрам. В противном случае, за счет смещения и несоответствия габаритов потеряется ортопедический эффект. Чтобы высчитать рациональный размер изделия, нужно к вашему рост прибавить 20 см. Ширина может быть 80 см, 140 см.
Качественный матрас — надежные инвестиции в собственное здоровье
Если есть заболевания поясничного отдела позвоночника, отдавайте предпочтение мягким моделям. Они хорошо поддержат и разгрузят поясницу после трудового дня. Изделие средней жесткости — превосходное решение при проблемах в грудном отделе позвоночника. Средний уровень жесткости подходит людям, которые ведут подвижный образ жизни. При остеохондрозе, болях в верхней части спины, искривлении позвоночника обычно показаны жесткие варианты. Тучным людям подойдут жесткие модели: из-за особенностей строения их тело нуждается в повышенной фиксации. В противном случае, изделие будет слишком прогибаться, а человек ощущать дискомфорт. Не забудьте проконсультироваться со специалистом перед покупкой матраса при проблемах с позвоночником.
Как выбрать матрас, чтобы не навредить здоровью? Вам помогут советы:
Не ждите, когда заболит спина или замучает бессонница, улучшайте качество жизни и свой собственный сон! «Правильный» матрас должен быть комфортным, удобным, изготовленным из качественных материалов! Менеджеры компаний из каталога
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Залог крепкого здоровья и долголетия - это комфортный сон. От качества сна зависит работоспособность, общее самочувствие, настроение. При выборе матраса следует...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии