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"Из-за этой пьяной сволочи..." Сотрудники ГАИ жалуются, что не получат премию к Новому году
Сразу несколько жалоб — устные и одну письменную получил AUTO.TUT.BY от сотрудников ГАИ перед Новым годом. По их словам, все сотрудники инспекции по всей Беларуси к Новому году не получат премию.
Вот такое письмо пришло в редакцию накануне Нового года:
Информацию подтвердили несколько источников AUTO.TUT.BY: к Новому году сотрудников ГАИ лишают премий.
— Посмотрел расчетник за этот и за тот год — разница примерно в 400 рублей. Лишили, выходит премии, — сообщил автомобильный инспектор.
С чем связано лишение премий сотрудников ГАИ можно лишь догадываться. Поговаривают, что в этом не последнюю роль сыграла трагедия, произошедшая в Ляховичском районе: когда пьяный бывший временно исполняющий обязанности начальника Барановичской ГАИ насмерть сбил женщину.
— Сказали, есть коллективная ответственность. Раз один оступился, отвечают все. Нам в устной форме донесли это, — сказал источник.
В пресс-службе МВД не стали комментировать эти сведения, отметив лишь, что премия не является обязательной частью заработной платы. В каждом конкретном случае начальник отделения или управления решает вопрос о назначении премий. Если у подчиненного состава появляются какие-то вопросы относительно выплаты премии или заработной платы, с этими вопросами ему стоит обратится к вышестоящему руководству.
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