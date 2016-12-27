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"Из-за этой пьяной сволочи..." Сотрудники ГАИ жалуются, что не получат премию к Новому году

28.12.2016 16:06 — Разное | Tut.by  
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Сразу несколько жалоб — устные и одну письменную получил AUTO.TUT.BY от сотрудников ГАИ перед Новым годом. По их словам, все сотрудники инспекции по всей Беларуси к Новому году не получат премию.

Вот такое письмо пришло в редакцию накануне Нового года:

«Добрый день, уважаемая редакция! Хочется поделиться на правах анонимности сведениями о том, что к Новому году сотрудники Госавтоинспекции всей республики не получили премию (от 300 до 500 рублей) из-за той самой пьяной сволочи, которая сбила женщину и подставила всех… А у нас семьи, дети, которые ждали подарки. Хотелось бы узнать, в чем мы виноваты? И почему всех сотрудников ГАИ лишили премий за этот инцидент?

P. S. Никогда и ни при каких условиях не садитесь за руль в нетрезвом виде! Подумайте о себе, о близких и родных!

Информацию подтвердили несколько источников AUTO.TUT.BY: к Новому году сотрудников ГАИ лишают премий.

— Посмотрел расчетник за этот и за тот год — разница примерно в 400 рублей. Лишили, выходит премии, — сообщил автомобильный инспектор.

С чем связано лишение премий сотрудников ГАИ можно лишь догадываться. Поговаривают, что в этом не последнюю роль сыграла трагедия, произошедшая в Ляховичском районе: когда пьяный бывший временно исполняющий обязанности начальника Барановичской ГАИ насмерть сбил женщину.

— Сказали, есть коллективная ответственность. Раз один оступился, отвечают все. Нам в устной форме донесли это, — сказал источник.

В пресс-службе МВД не стали комментировать эти сведения, отметив лишь, что премия не является обязательной частью заработной платы. В каждом конкретном случае начальник отделения или управления решает вопрос о назначении премий. Если у подчиненного состава появляются какие-то вопросы относительно выплаты премии или заработной платы, с этими вопросами ему стоит обратится к вышестоящему руководству.

 
 
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