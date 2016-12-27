Фотопечатью дополняют интерьер, а натяжные потолки с фотопечатью зрительно увеличивают пространство. Подобные потолочные конструкции устанавливаются быстро. Продолжительность работы зависит от размеров помещения и сложности конструкции. Полотно фиксируется по периметру комнаты, профили крепятся с помощью саморезов к стене. Затем закрепляется предварительно разогретое с помощью пушки полотнище. После монтажа потолок становится идеально ровным, а зазоры прячутся под декоративным плинтусом. Хозяйкам придется по душе легкий уход за полотном: его можно протирать, по мере необходимости, влажной или сухой тряпкой. Потолку не страшны плесень и грибок. С течением времени он не провисает.

Специфика технологии фотопечати на натяжных потолках

Печать на бесшовном полотне делается с помощью специального принтерного устройства. Рисунок можно нанести на полотнище шириной до пяти метров. Чернила не имеют запаха, не выгорают под солнцем и не боятся влажности. Печать бывает экосольвентная, ультрафиолетовая и латексная.

Латексный способ позволяет наносить изображение на широкую площадь, при этом качество получается высокое.

Экосольвентные чернила дают трехмерный эффект и четкую детализацию.

Использование ультрафиолетовой краски оправдано для печати на темном или цветном полотне. Изображение можно нанести на ширину не более 2,2 м. Но мастера, устанавливающие потолок, помогут найти выход, если рисунок имеет больший размер: искусно замаскированный переход будет незаметен.

Почему натяжные потолки с фотопечатью являются популярными?

Объяснить популярность натяжных потолки с фотопечатью просто: они выглядят оригинально и неповторимо. Можно также отметить следующие преимущества потолков:

Специальные программы подбирают необходимый рисунок, комбинируя фото, градиенты или абстракцию — возможности безграничны.

На матовой основе вы увидите качественно напечатанное выбранное изображение, на глянце будет отражаться ваша комната.

Производители предлагают различную фактуру основы: матовую, сатиновую, глянцевую.

Покрытие нетоксично и абсолютно безопасно.

Конструкция служит надежным щитом от затопления сверху, при этом ни полотно, ни рисунок не пострадают.

Изготовление и монтирование осуществляется быстро, практически без строительного мусора.

Безграничное сочетание оттенков и выбор различных тематик идеально подойдет к любому стилю и интерьеру.

Картинки обо всем на свете — на потолке может быть изображено все, что угодно: бескрайнее голубое небо или море, причудливые облака, орхидеи, маки или рисованные цветы из мира фэнтези, симпатичные абстракции или китайские символические иероглифы. Любители нестандартных решений могут выбрать принты с каплями воды, космосом, бабочками или фотографией из семейного альбома.

Как подобрать идеальные натяжные потолки с фотопечатью?

Натяжные потолки необходимо подбирать, учитывая высоту потолка, размер комнаты, освещение, мебель, обои, напольное покрытие. Если высота потолков в гостиной позволяет, сделайте зал с изображением лепнины или воспользуйтесь универсальной тематикой — цветов либо неба. Атмосфера на кухне должна быть комфортной, располагающей к обеду. Превосходно подойдут полевые или экзотические цветы. Фантастические просторы вселенной, непознанная бескрайняя галактика в сине-голубой палитре подойдут к спальне.

Выбирая изображение, учитывайте сочетаемость с остальными элементами декора. И тогда натяжной потолок с фотопечатью будет смотреться эффектно и красиво!

Заказать натяжной потолок с фотопечатью легко: в каталоге TAM.BY вы найдете контакты организаций, предоставляющих услугу. Вам останется только позвонить по указанным телефонам.