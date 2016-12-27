Перед вами вопрос, как выбрать компьютерное кресло? Не спешите от него отмахнуться, отнеситесь к решению серьезно. Многие люди проводят у компьютера длительное время, и последствия от неправильного приобретения могут сказаться на состоянии здоровья.

Главные соотношения: время — тип компьютерного кресла

Выбор зависит от промежутка времени, которое вы проводите в сидячем положении:

От часа до двух (проверка электронной почты, общение в социальных сетях, игры). Ваши удобства обеспечит модель обычной формы (без дополнительных функций регулировки).

От трех до пяти часов (развлечения и работа). Чтобы снизить нагрузки, нужно выбирать модель с регулировкой наклона и высоты. Не лишней будет пропускающая влагу (гигроскопическая) обивка.

От 5 часов и дольше. Обеспечьте себя изделием, которое сможет подстроиться под положение вашего тела (с наличием «антивозврастной» спинки и синхронного механизма).

Существуют модели, отличающиеся набором дополнительных функций: сгибание спинки под разными углами и в разных местах, высокое качество обивки (блокировка потоотделения), «умными» функциями (массажер).

Перед тем как выбрать компьютерное кресло , ознакомьтесь с конструктивными особенностями.

Как выбрать компьютерное кресло: конструктивные особенности

Для снятия нагрузки в позвоночнике и уменьшения усталости, ощущаемой в шейных позвонках, плечах, рекомендуется наличие и регулировка подлокотников. Для изготовления каркаса используют пластик, пенополиуретан (для дешевых моделей) и металл (для более дорогих).

Обратите внимание на колесики. Если покрытие пола не ковровое, лучше прорезиненные варианты, обеспечивающие бережное, легкое вращение по поверхности. В обратном случае выбирайте кресло на пластиковых колесах.

Удобство положения зависит и от высоты сиденья. Присутствие в конструкции газового механизма (газлифта) позволяет регулировать сиденье под себя. Производители гарантируют надежность использования при максимальной нагрузке до 150 кг веса человека.

Наличие механизма качания, которым снабжаются более дорогие виды, позволяет зафиксировать положение в любой момент наклона. Это происходит за счет рычага. Для снижения нагрузок, которым подвержены мышцы и позвонки, используется более сложное устройство наклона спинки.

Выбор спинки компьютерного кресла, сиденья и обивки

Чтобы решить, какое компьютерное кресло подойдет, нужно учесть высоту спинки. Предпочтительнее для дома выбрать кресло с высокой спинкой, для работы – с низкой, для начальника — с наличием опоры для головы.

Спинки бывают эргономичными и обычными. Конструкционными отличиями первых являются присутствие валиков (для удобства поясничной части спины), подголовников (чтобы не напрягались мышцы шеи) и утолщений боковых краев сиденья и спинки.

В пыльных помещениях выгоднее использовать кожзаменитель или кожу. Но тканевое сиденье позволит вам не скользить в кресле и не даст прилипнуть.

Эти полезные сведения помогут вам быстрее определились с тем, как выбрать максимально удобное и подходящее компьютерное кресло.

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