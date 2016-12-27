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Люстра для дома: выбираем с умом

28.12.2016 16:14 — Разное | Tut.by  
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Практически в каждом помещении именно люстра является главным источником искусственного освещения. Все остальные светильники выступают в качестве вспомогательных. Кроме того, это выразительный элемент декора, используемый дизайнерами при разработке проекта интерьера.

Грамотно выбрать люстру — значит создать требуемый уровень освещения в комнате, оформить ее в желаемом стиле. Манипуляции со световым потоком позволяют изменять зрительный образ любого помещения и эмоциональную атмосферу.

Производители предлагают потребителям многообразие типов, разновидностей светильников. Покупатель может выбрать люстру, оформленную в любом стиле: от скупого минимализма, гармоничного модерна до хай-тек и строгой классики. Многообразны и конструкторские решения, воплощённые в современных приборах освещения: от простых моделей до сложных устройств с дистанционным управлением. Велико разнообразие материалов, используемых при изготовлении. Это может быть металл, текстиль, стекло, дерево, пластик и прочие.

Поэтому, если вы собрались выбрать люстру, максимально подходящую для вашего дома, стоит прислушаться к мнению специалистов.

Как выбрать люстру: полезные советы

  • Учитывайте уровень энергопотребления, отдавая предпочтение экономичным образцам, имеющим опцию регулировки освещения.
  • Принимайте во внимание особенность потолка. Для обычных или подвесных потолков понадобятся разные модели светильников.
  • Учитывайте тип патрона. Он может быть керамический, карболитовый, выполненный из термостойкого пластика (последний вариант более надежен). Важные параметры патрона – максимальная мощность пригодной для него лампы и предельная температура нагрева. Пренебрежение последним параметром чревато выходом из строя всего светильника, пожаром. Диаметр патрона может быть стандартным или "миньон".
  • Грамотно подбирайте вид источника света. Лампы накаливания неэкономичны. К тому же, они подвержены сильному нагреву. Экономичны галогеновые лампы, для которых свойственна хорошая цветопередача. Люминесцентные лампы экономичны, излучаемый ими свет может быть холодным и теплым. Светодиодные лампы дороже предыдущих видов, но свою стоимость оправдывают более длительным сроком службы и экономичностью.

Учитывайте особенности помещения, для которого подбирается светильник.

Люстра для зала и гостиной

В гостиной необходим яркий, теплый свет, располагающий к общению. Если габариты помещения позволяют, выбирайте массивные подвесные люстры. Если потолки в зале низкие, лучше выбрать люстру потолочного типа с несколькими плафонами.

Освещение на кухне

На кухне с постоянными колебаниями влажности воздуха и температуры подвешивайте люстру малочувствительную к подобным воздействиям. При выборе необходимо воздержаться от наличия текстильных материалов, лучше отдать предпочтение практичным моделям из металла, стекла, акрила.

Светильники на детской и спальни

В детской комнате и в спальне лучше установить светильник с мягким, рассеянным световым потоком. Изделие должно быть безопасным, абажур может быть выполнен из текстиля либо пластика. Отдайте предпочтение потолочному креплению.

Коридоры и прихожие

В длинном узком коридоре хорошо будет смотреться модель вытянутой формы. Удачным вариантом дизайнеры считают люстры с поворотными спотами, способные освещать необходимую зону помещения.

При выборе необходимо учитывать ваши личные вкусы, общий стиль оформления помещения. А приобрести люстру вы можете в магазинах светильников из каталога TAM.BY.

 
 
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