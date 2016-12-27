Практически в каждом помещении именно люстра является главным источником искусственного освещения. Все остальные светильники выступают в качестве вспомогательных. Кроме того, это выразительный элемент декора, используемый дизайнерами при разработке проекта интерьера.

Грамотно выбрать люстру — значит создать требуемый уровень освещения в комнате, оформить ее в желаемом стиле. Манипуляции со световым потоком позволяют изменять зрительный образ любого помещения и эмоциональную атмосферу.

Производители предлагают потребителям многообразие типов, разновидностей светильников. Покупатель может выбрать люстру, оформленную в любом стиле: от скупого минимализма, гармоничного модерна до хай-тек и строгой классики. Многообразны и конструкторские решения, воплощённые в современных приборах освещения: от простых моделей до сложных устройств с дистанционным управлением. Велико разнообразие материалов, используемых при изготовлении. Это может быть металл, текстиль, стекло, дерево, пластик и прочие.

Поэтому, если вы собрались выбрать люстру, максимально подходящую для вашего дома, стоит прислушаться к мнению специалистов.

Как выбрать люстру: полезные советы

Учитывайте уровень энергопотребления, отдавая предпочтение экономичным образцам, имеющим опцию регулировки освещения.

Принимайте во внимание особенность потолка. Для обычных или подвесных потолков понадобятся разные модели светильников.

Учитывайте тип патрона. Он может быть керамический, карболитовый, выполненный из термостойкого пластика (последний вариант более надежен). Важные параметры патрона – максимальная мощность пригодной для него лампы и предельная температура нагрева. Пренебрежение последним параметром чревато выходом из строя всего светильника, пожаром. Диаметр патрона может быть стандартным или "миньон".

Грамотно подбирайте вид источника света. Лампы накаливания неэкономичны. К тому же, они подвержены сильному нагреву. Экономичны галогеновые лампы, для которых свойственна хорошая цветопередача. Люминесцентные лампы экономичны, излучаемый ими свет может быть холодным и теплым. Светодиодные лампы дороже предыдущих видов, но свою стоимость оправдывают более длительным сроком службы и экономичностью.

Учитывайте особенности помещения, для которого подбирается светильник.

Люстра для зала и гостиной

В гостиной необходим яркий, теплый свет, располагающий к общению. Если габариты помещения позволяют, выбирайте массивные подвесные люстры. Если потолки в зале низкие, лучше выбрать люстру потолочного типа с несколькими плафонами.

Освещение на кухне

На кухне с постоянными колебаниями влажности воздуха и температуры подвешивайте люстру малочувствительную к подобным воздействиям. При выборе необходимо воздержаться от наличия текстильных материалов, лучше отдать предпочтение практичным моделям из металла, стекла, акрила.

Светильники на детской и спальни

В детской комнате и в спальне лучше установить светильник с мягким, рассеянным световым потоком. Изделие должно быть безопасным, абажур может быть выполнен из текстиля либо пластика. Отдайте предпочтение потолочному креплению.

Коридоры и прихожие

В длинном узком коридоре хорошо будет смотреться модель вытянутой формы. Удачным вариантом дизайнеры считают люстры с поворотными спотами, способные освещать необходимую зону помещения.

При выборе необходимо учитывать ваши личные вкусы, общий стиль оформления помещения. А приобрести люстру вы можете в магазинах светильников из каталога TAM.BY.