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Люстра для дома: выбираем с умом
Практически в каждом помещении именно люстра является главным источником искусственного освещения. Все остальные
Грамотно выбрать люстру — значит создать требуемый уровень освещения в комнате, оформить ее в желаемом стиле. Манипуляции со световым потоком позволяют изменять зрительный образ любого помещения и эмоциональную атмосферу.
Производители предлагают потребителям многообразие типов, разновидностей светильников. Покупатель может выбрать люстру, оформленную в любом стиле: от скупого минимализма, гармоничного модерна до хай-тек и строгой классики. Многообразны и конструкторские решения, воплощённые в современных приборах освещения: от простых моделей до сложных устройств с дистанционным управлением. Велико разнообразие материалов, используемых при изготовлении. Это может быть металл, текстиль, стекло, дерево, пластик и прочие.
Поэтому, если вы собрались выбрать люстру, максимально подходящую для вашего дома, стоит прислушаться к мнению специалистов.
Как выбрать люстру: полезные советы
Учитывайте особенности помещения, для которого подбирается светильник.
Люстра для зала и гостиной
В гостиной необходим яркий, теплый свет, располагающий к общению. Если габариты помещения позволяют, выбирайте массивные подвесные люстры. Если потолки в зале низкие, лучше выбрать люстру потолочного типа с несколькими плафонами.
Освещение на кухне
На кухне с постоянными колебаниями влажности воздуха и температуры подвешивайте люстру малочувствительную к подобным воздействиям. При выборе необходимо воздержаться от наличия текстильных материалов, лучше отдать предпочтение практичным моделям из металла, стекла, акрила.
Светильники на детской и спальни
В детской комнате и в спальне лучше установить светильник с мягким, рассеянным световым потоком. Изделие должно быть безопасным, абажур может быть выполнен из текстиля либо пластика. Отдайте предпочтение потолочному креплению.
Коридоры и прихожие
В длинном узком коридоре хорошо будет смотреться модель вытянутой формы. Удачным вариантом дизайнеры считают люстры с поворотными спотами, способные освещать необходимую зону помещения.
При выборе необходимо учитывать ваши личные вкусы, общий стиль оформления помещения. А приобрести люстру вы можете в магазинах светильников из каталога
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Практически в каждом помещении именно люстра является главным источником искусственного освещения. Все остальныесветильники выступают в качестве...
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