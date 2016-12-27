О проведении деноминации, курсе белорусского рубля по отношению к доллару и других финансовых итогах 2016 года ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем.

Эксперт напомнил, что накануне деноминации люди вполне очевидно боялись радикальных последствий в виде девальвации или инфляции.

"Ничего этого не случилось, как и заявлялось ранее. Деноминация получилась чисто технической процедурой, необходимой, полезной и долгожданной сменой декораций. Это, пожалуй, главный итог", — отметил Вячеслав Ярошевич.

По словам специалиста, сейчас уже можно говорить об определенной стабилизации на макроэкономическом уровне в плане инфляции, процентных ставок, ставок по депозитам и валютного курса.

"Отметку в 2 рубля доллар, скорее всего, не возьмет. Экспортеры от этого, конечно, не в восторге. Но наши экспортеры в основном работают на Россию, а российский рубль постепенно укрепляется, поэтому ситуация стабильная и там тоже", — уточнил собеседник Sputnik.

По мнению Вячеслава Ярошевича, определенного подъема стоит ожидать в связи с изменениями во властных структурах, с учетом последних назначений в Администрации президента Беларуси.

"Если впервые на пост главы президентской администрации приходит женщина, это уже гендерная революция. Во вторых, это человек, который курировал социальный блок. Кроме того, президент жестко поставил задачу "всем по 500". В таких условиях дальнейшие изменения в сфере экономической политики неизбежны", — уточнил Вячеслав Ярошевич в студии радио Sputnik.

При этом, по словам эксперта, в 2017 году реальному сектору не стоит надеяться только на политические меры, директивное кредитование, льготы и субсидии. "Их задача — шевелиться самим", — отметил Вячеслав Ярошевич.

Одной из важных тем уходящего года стал нефтегазовый спор России и Беларуси: стороны пока не смогли договориться по стоимости российского газа, а как следствие, не урегулированы вопрос объемов беспошлинной поставки в Беларусь российской нефти и вопрос тарифов на транзит российской нефти по территории республики. Переговоры продолжатся и в 2017 году.

Полную версию беседы с заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем о финансовых итогах 2016 года слушайте на радио Sputnik Беларусь.