МИНСК, 28 дек — Sputnik. В Международный день кино, который отмечается сегодня, в мультимедийном пресс-центре Sputnik обсудили состояние киноиндустрии в Беларуси, Молдове, Кыргызстане и Казахстане.

Белорусское кино: реконструкция нон-стоп

"Киностудия "Беларусьфильм" находится в завершающей стадии реконструкции. Но ни на одну минуту она не останавливалась, здесь всегда снимали и самостоятельные фильмы и оказывали услуги — Казахстану, Азербайджану, Москве — практически постоянно. В Минске кинематографическая жизнь никогда не останавливалась, мы надеемся не изменять этому и в дальнейшем", — сообщил директор киностудии Игорь Поршнев во время видеомоста в МПЦ Sputnik.

Впрочем, в кино, как и в любом жанре искусства, важен приток молодых творческих сил. В этом году, впервые с 2006 киностудии удалось получить госфинансирование на альманах молодых кинематографистов. Пятеро молодых режиссеров смогут профессионально заявить о себе — они снимут свои киноновеллы в рамках альманаха. Игорь Поршнев выразил надежду, что уже на следующем Минском МКФ "Лiстапад" эта совместная киноработа будет представлена зрителю.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор киностудии "Беларусьфильм" Игорь Поршнев

"Наша главная цель — поддержка авторского кино, лучших фильмов из разных стран, молодых независимых режиссеров. Сейчас появилась новая генерация молодых режиссеров, которые не только в Беларуси получали образование, но и в других странах Европы, в Москве — они возвращаются и снимают современное кино на хорошем киноязыке, это очень достойный потенциал", — считает киновед, координатор национального конкурса Минского МКФ "Лiстапад" Николай Лавренюк.

Казахстан: за 2016 удвоили количество картин

"В Казахстане за последний год в два раза выросло производство кинофильмов — сейчас их снимают 10-12 в год", — сообщила директор кинокомпании "Enterprise" из Астаны Анастасия Вахтель. По ее словам, наиболее востребованы комедии. "Фильм, который сейчас запускает наша компания, называется "Любовь по наследству" — он тоже комедийный. А в ближайших планах — сериалы, шоу, фильмы развлекательного характера", — добавила Вахтель. Молодые казахские кинематографисты, принявшие участие в видеомосте были единодушны в том, что если у зрителя есть потребность в фильмах, надо снимать то, что пользуется спросом.



© Sputnik / Виктор Толочко Координатор национального конкурса Минского МКФ "Лiстапад" Николай Лавренюк

Кыргызстан: когда количество станет качеством

Киноиндустрия Кыргызстана преодолела спад, который был в 90-х. И хотя государство давно не финансирует кинопроизводство, по словам народного артиста Киргизии и СССР Болота Шамшиева, каждый год в Кыргызстане снимается от 50 до 100 кинолент. "Это очень разные фильмы и если бы мы собрали сегодня всех режиссеров, которые у нас снимают — мы не поместились бы в пресс-центре Sputnik. Мы надеемся, что со временем количество перейдет в качество", — добавил Шамшиев.

Молдова: прошлое без сегодня

"Единственное, чем я могу помочь сегодня молодым кинематографистам Молдовы — это посоветовать им не отчаиваться и надеяться. У нас если сегодня и снимают, то только короткий метр. Государство не финансирует кинематограф. Люди старшего поколения уже практически не снимают, многие, кто делал славу молдавскому кинематографу, уже ушли, а молодежь все чаще работает на другие страны, многие уезжают в Румынию, зарабатывают на рекламе, пытаются снять свои фильмы, снимают-останавливаются, снимают — останавливаются", — так оценил современное состояние национального кинематографа режиссер и киносценарист Николай Гибу.

Решение с общим знаменателем

Режиссер, сценарист, заслуженный деятель Киргизской ССР Геннадий Базаров сказал, что такая ситуация, как описал Николай Гибу, киргизам знакома не понаслышке — все это они в свое время проходили.

"Но у нас есть какой-то киномятеж против киношной серости, пошлости, у нас в кинематографе произошло маленькое чудо. Такого прорыва как в кино пока нет ни в театре, ни в других сферах. Но молодежь выбирает кино и это не может не радовать", — добавил Базаров.

"Советское кино — было явлением, которое признавали во всем мире. Нам бы очень хотелось снова работать вместе, надо восстановить связи, у нас есть общие темы",- поддержал молдавского коллегу Болот Шамшиев.

Участники видеомоста выдвинули идею о создании межнационального фонда, который мог бы поддерживать кинематографистов из разных стран и помог бы восстановить прежние связи.