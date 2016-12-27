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Топ-5 самых угоняемых автомобилей в Минске: кому стоит опасаться

28.12.2016 16:37 — Разное | Tut.by  
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В Минске сейчас зарегистрировано порядка 785 000 автомобилей и только пятая часть обеспечена охраняемыми парковочными местами. Остальные попадают в зону риска: машины обворовывают или угоняют. В ГУВД Мингорисполкома рассказали, какие автомобили угоняются и обворовываются чаще всего.


— За одиннадцать месяцев текущего года на территории г. Минска совершено 88 угонов и 18 краж автомобилей, — рассказал первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник криминальной милиции Владимир Рудишкин. — Столичной милицией найдены и возвращены владельцам 100 автомашин. Только чуть более трети заявленных в розыск автомобилей были оборудованы охранной сигнализацией.

В первую очередь автоворов и автоугонщиков привлекают легковые авто. «Спросом» пользуются российский ВАЗ — 16 автомобилей.

На втором месте следует BMW — 15 авто. Третье место по популярности занимает продукция Volkswagen — было угнано 12 машин.

На четвертом месте оказались автомобили марки Opel — зафиксировано 10 посягательств.

Замыкает пятерку французский автопром с маркой Renault — 6 машин.

Однако не только автомобили интересуют преступников. Зафиксирован один случай угона троллейбуса, а в прошлом году два молодых человека совершили угон… катамарана.

По последней причине в качестве предмета угона законодателями были определены не только автомобили, но и любые транспортные средства, в том числе маломерные суда. Так что простое желание прокатиться на лодке, не уведомив прокатную станцию, может закончиться уголовным делом. Причем уголовная ответственность как за кражу, так и за угон транспортного средства или маломерного судна наступает с уже с 14-летнего возраста.

 
Теги: Минск
 
 
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