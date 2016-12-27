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Топ-5 самых угоняемых автомобилей в Минске: кому стоит опасаться
В Минске сейчас зарегистрировано порядка 785 000 автомобилей и только пятая часть обеспечена охраняемыми парковочными местами. Остальные попадают в зону риска: машины обворовывают или угоняют. В ГУВД Мингорисполкома
— За одиннадцать месяцев текущего года на территории г. Минска совершено 88 угонов и 18 краж автомобилей, — рассказал первый заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома — начальник криминальной милиции Владимир Рудишкин. — Столичной милицией найдены и возвращены владельцам 100 автомашин. Только чуть более трети заявленных в розыск автомобилей были оборудованы охранной сигнализацией.
В первую очередь автоворов и автоугонщиков привлекают легковые авто. «Спросом» пользуются российский ВАЗ — 16 автомобилей.
На втором месте следует BMW — 15 авто. Третье место по популярности занимает продукция Volkswagen — было угнано 12 машин.
На четвертом месте оказались автомобили марки Opel — зафиксировано 10 посягательств.
Замыкает пятерку французский автопром с маркой Renault — 6 машин.
Однако не только автомобили интересуют преступников. Зафиксирован один случай угона троллейбуса, а в прошлом году два молодых человека совершили угон… катамарана.
По последней причине в качестве предмета угона законодателями были определены не только автомобили, но и любые транспортные средства, в том числе маломерные суда. Так что простое желание прокатиться на лодке, не уведомив прокатную станцию, может закончиться уголовным делом. Причем уголовная ответственность как за кражу, так и за угон транспортного средства или маломерного судна наступает с уже с 14-летнего возраста.
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В Минске зарегистрировано 785 000 автомобилей, но лишь пятая часть из них обитают на охраняемых стоянках. Остальные каждый день подвержены риску угона или кражи
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