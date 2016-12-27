



По заявлениям белорусского ведомства, "Беларусь и США объединяет намного больше, чем разъединяет", а "исторические и культурные связи между нашими народами уходят в прошлое на века".

Заявлении белорусского МИД было сделано по поводу 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Помня об этом, мы остаемся твердо уверенными в том, что через поддержку искренних, доброжелательных и равноправных отношений Беларусь и Соединенные Штаты смогут вывести двусторонние отношения на гладкую дорогу устойчивого развития", — считают во внешнеполитическом ведомстве.



МИД напоминает, что 28 декабря 1991 года в результате обмена нотами белорусская и американская стороны договорились об установлении дипломатических отношений на уровне посольств. В 1992 году в Минске и Вашингтоне начали работать посольства двух стран.



Соединенные Штаты стали второй страной в мире, которая, признав суверенитет Республики Беларусь, "предложила молодому белорусскому государству наладить полные дипломатические отношения и обменяться послами".



"За четверть века отношения между Беларусью и США прошли непростой путь взросления и развития. Их история отмечена взлетами и падениями, сотрудничеством и раздорами, взаимными надеждами и разочарованиями. Между нашими странами до сих пор сохраняются нерешенные вопросы, ряд из которых имеет для сторон принципиальный характер", — отмечает МИД.



"Между тем символично, — говорится в заявлении, — что юбилей установления белорусско-американских дипломатических отношений приходится на период постепенной нормализации двусторонних отношений, восстановления доверия и возвращения сторон к диалогу по широкому спектру вопросов — от экономики и инвестиций к военной сфере, культуре и сохранению наследия, от развития демократических институтов к укреплению научно-технического взаимодействия".



"Даже в самые сложные времена наши страны сотрудничали в вопросах, имеющих определяющее значение для безопасности и благополучия международного сообщества. В 1991 году американская сторона в своем предложении белорусской стороне об установлении дипломатических отношений отмечала роль нашей страны в процессе разоружения и нераспространения ядерного оружия и сейчас последовательно поддерживает независимость Беларуси. Сегодня, как и 25 лет назад, Беларусь продолжает выступать донором международной безопасности, принимая активное участие в мирном урегулировании многосторонних конфликтов, которые, к сожалению, не обошли стороной и нашу часть мира", — подчеркивает внешнеполитическое ведомство.



МИД выражает "искреннюю надежду" на то, что начавшийся процесс постепенного улучшения отношений между Беларусью и Соединенными Штатами "будет не только способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и решению сложных вопросов двусторонних отношений, но и станет фактором нормализации международной ситуации и укрепления региональной безопасности в Восточной Европе".



После очередного скандала в 2008 году, когда Беларусь покинула посол Карин Стюарт (после введения Соединенными Штатами санкций в отношении концерна "Белнефтехим" в связи с нарушением прав человека в Беларуси), США представлены в Минске на уровне временного поверенного. Штат посольства был сокращен с 35 до пяти человек, сейчас он увеличен до девяти человек. Беларусь также представлена в США на уровне временного поверенного.