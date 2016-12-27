Sputnik прошелся по магазинам, посмотрел на внешний вид цитрусов и попробовал их на вкус.

Примечательно, что практически все мандарины в магазинах и гипермаркетах продаются приблизительно по одной цене. От 2 рублей 30 копеек до 2 рублей 80 копеек. Большой экономии не выйдет, даже если покупать цитрусовые на большую семью. Поэтому корреспондент Sputnik Артем Бордовский остановился на внешнем виде и вкусе мандаринок, дав попробовать фрукты нескольким людям.

Гипермаркет ProStore

Ящиков с оранжевыми фруктами здесь много. Мандарины с виду спелые: темно-оранжевые. Однако на этом плюсы "внешности" заканчиваются. Многие экземпляры мятые и липкие, выбирать их не очень приятно.

Очищенный мандарин — без белой сеточки, которую многие как раз не любят. Дольки маленькие, но вполне сочные. А вот сладость фрукта из гипермаркета оказалась крайне низкой, к сожалению. Косточек не обнаружено.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарины в сетке в "Просторе"

Также в гипермаркете продавались фрукты, упакованные в сетку. За 800 граммов требовалось отдать почти три рубля, но и внешний вид мандаринов привлекал.

Магазин "Рублевский"

В этом магазине корреспондент Sputnik увидел внешне довольно печальные мандарины: маленькие и сильно помятые. Такие на праздничный стол точно не положишь. Более-менее симпатичные фрукты лежали в ящике, до которого тянуться было дальше всех. Магазин недвусмысленно предлагал приобретать то, что вот-вот придется выбрасывать.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарины в Рублевском

С трудом отобранные для дегустации экземпляры оказались еле сладкими. У фруктов был знакомый приятный запах, они были вполне сочными и также без косточек.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарины в Рублевском

"Евроопт"

В магазине оказалось два вида мандаринов — марокканские и турецкие, размером похожие на апельсины и по цене чуть дороже.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарины марокканские из "Евроопта"

"Турецкие не берите: у них кожура толстая и они кислые. Я детям покупала, знаю", — рассказала покупательница рядом. Взять их все же пришлось: от дегустации не уйти. Разочарование не постигло: фрукты оказались очень сочными и относительно сладкими. А вот с кожурой покупательница угадала. В итоге турецкие мандарины могут обойтись дороже, а полезной мякоти выйдет меньше.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарин турецкий из "Евроопта"

Магазин "Центральный"

Здесь нашлись другие турецкие мандарины. Они очень маленького размера, а очищать их пришлось с большим трудом. Фрукты оказались кислыми с множеством маленьких косточек. Один из дегустаторов даже не стал доедать мандарин.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарины в "Центральном"

Гипермаркет "Корона"

В магазине было два вида новогодних цитрусовых — марокканские и греческие. Первые по цвету желтые, похожи на недоспевшие. По вкусу не очень сладкие и абсолютно не сочные. Еще один минус — налипшая на дольки белая сеточка. Греческие мандарины больше размером, также суховатые, но чуть слаще конкурентов с прилавка.



© Sputnik / Артем Бордовский Мандарины в "Короне"

Комаровский рынок

Выбор мандаринов на Комаровке широкий: помимо уже названных стран, есть также Италия, Испания, фрукты из Абхазии. Цены варьируются от двух до четырех рублей. Приятным моментом на рынке можно считать возможность попробовать мандарин (если не брезгуешь) до покупки: очищенные дольки лежат поверх кучи. Также радуют текстовые мини-рекламы продавцов: "вкус детства", "вкус Нового года".



© Sputnik / Артем Бордовский Абхазские мандарины на Комаровке

Пробуем дорогой "Клементин" из Испании. Ромбовидная наклеечка заставляет поверить в качество. Мандарины очень сочные, кисло-сладкие. По вкусу явно отличаются от всех, испробованных в магазинах.

Абхазские мандарины мягкие, легко чистятся. Зазывание, что это вкус из детства, себя оправдывает: действительно, лет двадцать-тридцать назад в праздник ели что-то подобное. Вкус у фруктов специфический: одним дегустаторам он приглянулся, другим нет. К сочности претензий нет. Бытует мнение, что абхазские мандарины меньше обрабатывают химикатами для сохранности, ведь основные рынки сбыта для этого продукта расположены неподалеку. Выбирать, в любом случае, вам.