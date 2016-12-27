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В Казахстане обнаружили подделку белорусского масла

28.12.2016 17:31 — Разное | Ежедневник  
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В Казахстане обнаружили подделку белорусского масла

Поддельное масло упаковывали в обертку с товарными знаками Лепельского и Слуцкого комбинатов.

В Казахстане Комитет по защите прав потребителей Министерства национальной экономики обнаружил подделку масла в упаковках известных белорусских предприятий. Производителем фальсификата называют ООО "VKV Company" из Алматы, пишет interfax.by.

Казахские экперты сообщают, что местная компания скупала на оптовых рынках масло разных производителей. Потом в него добавлялись спреды и другие продукты, после чего масло фасовали в упаковки белорусских производителей. В частности, подделки пользовались упаковками ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат".

В настоящее время в Казахстане идет внеплановая проверка компании.

 
 
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Поддельное масло упаковывали в обертку с товарными знаками Лепельского и Слуцкого комбинатов.

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